Les Britanniques ne veulent pas céder une part de la production des vaccins AstraZeneca à l'Europe

C'est une vraie partie de bras de fer qui s'est engagée entre la Commission européenne et AstraZeneca. L'entreprise pharmaceutique anglo-suédoise a annoncé ne plus être en mesure de livrer toutes les doses commandées par l'Europe, seulement un quart de ce qui était prévu. Et cela, parce que ses usines aux Pays-Bas et en Belgique connaissent des difficultés de rendement.

L'UE a signé un accord avec AstraZeneca en août pour 300 millions de doses, avec une option pour 100 millions de plus. Elle ne recevra que 25% des 100 millions de doses prévues pour mars.

La Commission rétorque que dans le contrat, il est prévu que les vaccins soient fabriqués sur quatre sites différents, dont deux situés au Royaume Uni, et qu’il suffit d'adapter la production. Bruxelles a donc demandé à AstraZeneca de réorienter certaines commandes au profit de l'Union européenne.

"No way", les Britanniques ne lâcheront pas l’affaire

Le patron d'AstraZeneca, Pascal Soriot, affirme de son côté que le Royaume-Uni a signé le contrat avec la société trois mois avant l'UE et que ce temps supplémentaire a été utilisé pour "corriger tous les problèmes que nous avons connus" concernant le Royaume-Uni. Et il a ajouté que la production des usines britanniques est réservée au marché britannique.

Sur ce dernier point, les Britanniques semblent être d’accord avec lui. A commencer par le gouvernement qui a exigé jeudi de recevoir tous les vaccins qu'il a commandés et payés. "Nous devons nous assurer que la livraison des vaccins achetés et produits pour le Royaume-Uni a bien lieu", a déclaré le ministre d'Etat Michael Gove, au micro de la BBC. "Notre priorité doit être de nous assurer que les habitants de notre pays qui sont vulnérables et que nous avons décidé de vacciner, reçoivent ces injections", a-t-il poursuivi.

Prié à plusieurs reprises de dire si le gouvernement britannique empêcherait AstraZeneca de réorienter certaines commandes britanniques vers l'UE, Michael Gove a répondu : "Je pense que la bonne approche à adopter avec nos amis européens est de favoriser un dialogue coopératif pour voir comment nous pouvons les aider". Ambiance…