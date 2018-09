Les Brésiliennes manifestent dans la rue contre le candidat d'extrême droite Bolsonaro

Des Brésiliennes ont commencé à descendre dans la rue samedi pour scander "Lui non. Lui Jamais!" à l'intention du candidat d'extrême droite à la présidentielle Jair Bolsonaro, qui a provoqué une nouvelle polémique en menaçant de ne pas reconnaître les résultats s'il n'était pas élu.

L'offensive des femmes lancée au début septembre avec un groupe sur Facebook baptisé "Les femmes unies contre Bolsonaro" est devenue virale après une mobilisation massive sur les réseaux sociaux, au Brésil et à l'étranger.

La chanteuse américaine Madonna a apporté son soutien sur Instagram à #EleNao (Lui, non), le mot-clé de ce mouvement en portugais.

En début d'après-midi à Rio, des milliers de femmes convergeaient vers la place Cinelandia, a constaté l'AFP. "Dans l'histoire récente du pays sud-américain, on ne trouve pas la trace d'une mobilisation aussi importante liée aux femmes", observe Ligia Fabris Campos, professeure de droit à la Fondation Getulio Vargas.

Des collectifs de femmes ont également appelé à des manifestations anti-Bolsonaro samedi dans une dizaine de pays: Etats-Unis, Canada, France, Espagne, Royaume Uni, Pays-Bas ou Argentine. A Paris, place de la République, des dizaines de manifestants ont scandé "Non, pas lui!".

Jair Bolsonaro, député de 63 ans, arrive en tête des intentions de vote du premier tour de la présidentielle du 7 octobre. Il est sorti samedi matin de l'hôpital où il avait été admis début septembre, après avoir été poignardé lors d'un bain de foule, a annoncé l'établissement.

Diviser le pays

Le candidat est à l'origine d'une nouvelle polémique: il a menacé de ne pas reconnaître le résultat des élections s'il n'était pas élu. "De ce que je vois dans la rue, je n'accepte(rai) pas un résultat aux élections qui soit différent de mon élection", a-t-il déclaré vendredi à la chaîne Bandeirantes.

Bolsonaro "montre à nouveau qu'il n'est pas prêt pour la démocratie, il veut maintenir le pays divisé", a déclaré le candidat de centre droit Geraldo Alckmin, quatrième dans les sondages, à 10%. "Nous ne pouvons permettre une avancée du fascisme au Brésil. Cette candidature est néfaste", a écrit dans un message Ludimilla Teixeira, l'une des administratrices du groupe Facebook, au sujet du candidat, célèbre pour ses saillies misogynes, homophobes et racistes.

L'ancien capitaine de l'armée a par exemple déclaré à une députée qu'elle ne "méritait pas" qu'il la viole ou déploré la longueur des congés maternité. Il a également récemment justifié les salaires inférieurs des femmes à ceux des hommes tandis que le général Hamilton Mourao, vice-président sur son ticket, a provoqué un tollé en déclarant que les familles monoparentales sans figure paternelle étaient des "fabriques à individus non intégrés qui ont tendance à grossir les rangs des narcotrafiquants".

"Les femmes avec Bolsonaro"

La professeure de droit, Ligia Fabris Campos, fait un parallèle entre M. Bolsonaro et le président américain Donald Trump. "Bien qu'ils diffèrent sur pas mal d'aspects, leurs relations aux femmes sont similaires", dit-elle.

La différence, poursuit-elle, est que les femmes américaines n'avaient pas pris au sérieux l'éventualité d'une élection de Trump. "A partir de cette expérience aux Etats-Unis, les femmes (brésiliennes) se mobilisent pour éviter que cela se produise aussi ici".

Et comme pour Donald Trump, d'autres femmes se sont à leur tour mobilisées au Brésil derrière M. Bolsonaro, avec un appel à une contre-manifestation samedi à Copacabana, à Rio. Les "Femmes avec Bolsonaro" veulent montrer qu'il existe "des femmes avec du coeur qui n'ont pas besoin du féminisme".

Parmi elles, Sara Winter, ancienne de la branche Femen au Brésil, qui a renié le féminisme et tente d'être élue députée avec un discours en faveur de la famille, de la sécurité et contre l'avortement. "Ce sont des femmes de gauche (qui militent) contre Bolsonaro", assure-t-elle. Les Brésiliennes doivent voter pour lui parce que c'est le seul "qui inspire la peur au violeur, qui a des projets pour que (...) le travail ou la rue soient plus sûrs pour les femmes".

M. Bolsonaro a proposé la castration chimique des violeurs et une libéralisation du port d'armes pour "les gens bien".

Le vote des femmes réprésent 52% de l'électorat brésilien. Il va donc être crucial dans cette élection très imprévisible où le nombre d'indécis reste élevé.

Mais le candidat Bolsonaro souffre d'un taux de rejet très élevé parmi les femmes, environ 50% d'entre elles assurant qu'elles ne voteraient jamais pour lui.