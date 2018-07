Les bleus chez Macron... la France sans balcon: la fête dégénère à Paris

L'équipe championne du monde est rentrée en France hier pour une cérémonie de communion avec la population française venue en nombre sur les Champs-Elysées pour accueillir son équipe victorieuse.

Le programme officiel prévoyait une heure complète pour la descente des Champs-Elysées, entre 17h30 et 18h30. Cependant, la descente de la célèbre avenue ne durera que 12 minutes, car l'avion avait du retard et il fallait se rendre à l'Elysée pour être reçu par le président Macron et ses invités, des jeunes et des sportifs français.

Côté spectateurs, souvent déshydratés, et là depuis plusieurs heures à attendre "on maniait l’ironie même dès le plus jeune âge. Un petit de 7 ans, visiblement au bout du rouleau, s’est retourné vers moi et m’a lâché : “mais c’est quoi, Didier Deschamps il bosse pour la SNCF ?” "raconte la pétillante Chloé, un peu déçue, et qui a attendu six heures pour voir les Bleus" à nos confrères du Parisien.

Beaucoup étaient donc frustrés que l'équipe passe devant eux si vite, certains indiquant, avec humour, sur les réseaux sociaux "on a cru voir passer la Tour de France".

Tous place de la Concorde

Pour tenter, comme en 1998, de les apercevoir des milliers de spectateurs ont convergé alors vers la place de la Concorde, où plusieurs joueurs de l’équipe de France devaient passer la nuit à l’hôtel de Crillon.

Mais là encore, grosse déception et frustration pour beaucoup de supporters. L’équipe de France n’est jamais apparue au balcon, un nouveau couac qui a un tout petit peu gâché la fête.

Cette maladresse a entraîné quelques débordements dans la capitale avec des voitures renversées, notent plusieurs médias français. Les CRS ont dû intervenir afin de mettre fin à cette situation.