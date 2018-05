Les Belges doivent faire preuve de "grande vigilance" à Jérusalem, en Cisjordanie et à Gaza

Les Affaires étrangères ont appelé les ressortissants belges à faire preuve d'une "grande vigilance" et de "rester à l'écart de toute manifestation et de tout rassemblement de foule" à Jérusalem, en Cisjordanie et à Gaza, alors que l'Allemagne conseille à ses ressortissants d'éviter la vieille ville de Jérusalem jusqu'à mardi en raison des possibles protestations contre l'ouverture prévue lundi de l'ambassade des Etats-Unis après son transfert de Tel-Aviv.

"Des tensions sont susceptibles d'éclater à Jérusalem, en Cisjordanie et à Gaza à partir du vendredi 11 mai 2018 en raison d'événements liés à l'actualité. Il convient d'être vigilant et de rester à l'écart de toute manifestation et de tout rassemblement de foule", indique le Service public fédéral (SPF) Affaires étrangères sur son site internet.

"En raison du regain de tension en Israël, en Cisjordanie et à Jérusalem, il est conseillé aux voyageurs de faire preuve d'une grande vigilance et de consulter régulièrement les conseils aux voyageurs", ajoute l'avis de voyage modifié mercredi.

Une vigilance accrue est en outre recommandée dans le contexte de l'intervention de la coalition internationale contre Daech, l'acronyme arabe du groupe djihadiste Etat islamique (EI).

Le ministère allemand des Affaires étrangères a pour sa part conseillé à ses ressortissants d'éviter la vieille ville de Jérusalem.

"De violentes émeutes à Jérusalem, en Cisjordanie et dans la bande de Gaza ne peuvent être exclues", a-t-il indiqué dans un communiqué.