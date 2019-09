Les Bahamas dévastés après le passage de l'ouragan Dorian

Ouragan le plus violent jamais enregistré depuis quarante ans, Dorian a semé le chaos sur les Bahamas, les 2 et 3 septembre. Le premier ministre, Hubert Minnis, a évoqué une "tragédie historique". Sept personnes ont perdu la vie, et plus de 13 000 maisons sont détruites.

Sur l’île de Grand Bahama, les habitations ont laissé place à un champ de ruines, comme en témoignent les premières images aériennes tournées depuis un hélicoptère. L’île est encore largement coupée du monde, montre ce tweet posté par une journaliste française.