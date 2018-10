Les autorités iraniennes auraient commandité le projet d'attentat de Villepinte

Selon une source diplomatique française, le ministère du Renseignement iranien aurait commandité le projet d'attentat (déjoué) à Villepinte qui visait l'opposition iranienne, les Moudjahidine du peuple (MEK), qui s'étaient réunis dans cette ville au Nord de Paris, le 30 juin dernier.

Par ailleurs, on apprenait lundi qu'Assadollah Assadi, 46 ans, diplomate iranien récemment interpellé et soupçonné d'être impliqué dans le projet d'attentat, sera bientôt remis à la Belgique.

Gel d'avoirs iraniens en France

Selon l'agence Belga, la France a gelé pour six mois les avoirs sur son sol d'une direction du ministère iranien du Renseignement et de deux Iraniens.

"Une tentative d'attentat a été déjouée à Villepinte le 30 juin dernier. Cet acte d'une extrême gravité envisagé sur notre territoire ne pouvait rester sans réponse", ont indiqué dans un communiqué commun les ministres français de l'Intérieur, des Affaires étrangères ainsi que de l'Économie et des Finances.

"Sans préjudice des résultats de l'action pénale entreprise contre les initiateurs, les auteurs et les complices de ce projet d'attentat, la France a pris des mesures préventives ciblées et proportionnées sous la forme de l'adoption des mesures nationales de gels des avoirs de M. Assadollah Assadi et de M. Saeid Hashemi Moghadam, ressortissants iraniens, ainsi que de la Direction de la Sécurité intérieure du Ministère du Renseignement iranien" est-il indiqué dans un communiqué officiel.

Le gel des avoirs est entré en vigueur mardi avec la publication au Journal officiel français d'un arrêté des ministères de l'Intérieur ainsi que de l'Économie et des finances.

Dans un arrêté séparé, ces deux ministères ont pris une mesure similaire à l'encontre du Centre Zahra France, l'un des principaux centres chiites d'Europe, et de trois autres associations hébergées par le centre Zahra France. Ce dernier a été visé mardi matin par une opération de "prévention du terrorisme" menée dans le nord de la France et trois personnes ont été placées en garde à vue.

Téhéran dément les accusations de Paris

L'Iran a démenti ce mardi les accusations françaises selon lesquelles un diplomate iranien aurait été impliqué dans un projet d'attentat en France en juin.

"Une fois encore, nous démentons avec véhémence ces accusations, nous condamnons l'arrestation de ce diplomate et nous appelons à sa libération immédiate", indiquent les Affaires étrangères iraniennes dans un communiqué.

Selon le communiqué iranien, l'affaire de Villepinte est un "complot conforme aux objectifs du régime américain et du régime sioniste et visant à saboter l'essor et l'amélioration des relations entre l'Iran et l'Europe".

"Nous appelons les autorités françaises à faire preuve de réalisme vis-à-vis de l'Iran et nous mettons une fois encore en garde contre les mains des ennemis qui cherchent à saboter les relations de longue date entre l'Iran et la France et d'autres pays européens importants", ajoute le texte.

Extradition d'Assadollah Assadi

Par ailleurs, un tribunal allemand a autorisé ce lundi la remise à la Belgique d'Assadollah Assadi arrêté récemment sous les protestations de Téhéran, selon les indications du parquet fédéral belge.

Le diplomate iranien dont la Belgique demandait l'extradition à l'Allemagne est soupçonné d'appartenir au ministère iranien du renseignement et de la sécurité, au sein duquel il est chargé de "l'observation et de la lutte contre les groupes d'opposition à l'intérieur et à l'extérieur de l'Iran", selon les procureurs allemands.

Il aurait demandé en mars dernier à un couple marié vivant en Belgique de mener "une attaque à l'explosif" sur le rassemblement annuel à Villepinte, au nord de la capitale française, des Moudjahidines du peuple (MEK), un parti d'opposition iranien, interdit par Téhéran.

L'homme est soupçonné d'avoir remis au couple belge d'origine iranienne des explosifs lors d'une réunion en juin à Luxembourg, selon le parquet général fédéral allemand. Le couple a été arrêté à Woluwe-Saint-Pierre le 30 juin dernier, le jour du rassemblement des MEK, par les services de sécurité belges qui les ont trouvés en possession de 500 grammes de TATP, un explosif artisanal très instable.