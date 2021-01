Les américains sont-ils si divisés sur la question climatique ? (Episode 4/4- Podcast)

Plusieurs enquêtes menées récemment, indiquent clairement que le climat est devenu avec le temps, une préoccupation de plus en plus centrale aux Etats-Unis. Le pays ne serait donc pas aussi scindé sur cette question, mais la diversité des opinions à ce sujet, se répartie selon différents groupes au sein de la population américaine. "Aux Etats-Unis, seulement 28% des américains disent être démocrates, seulement 23% disent être républicains et environ 50% disent qu’ils sont indépendants", explique Jon Krosnick, professeur à l’université de Stanford, spécialiste des enquêtes d’opinion sur les questions de l’environnement et du climat.

Les résultats de l’élection présidentielle américaine ont donné la victoire à Joe Biden, face à Donald Trump. Le démocrate a obtenu plus de 81 millions de voix, contre 74 pour le président sortant. Mais le pays reste très polarisé politiquent. Dans au moins sept états notamment en Géorgie, les résultats sont particulièrement serrés. Donald Trump dénonce des fraudes et affirme qu’il ne reconnaitra jamais sa défaite. Certains de ses supporters non plus. L’assaut contre le Capitole, le 6 janvier, nous la montré. Mais sur la question du climat, le pays est-il aussi divisé ?

"Et donc peu importe dans quelle mesure démocrates et républicains ne sont pas d’accord entre eux. La direction que prend le pays dépend finalement de ces indépendants, parce qu’ils font partie d’un grand groupe. Concernant la question du climat, il est vrai que les républicains ont tendance à être plus sceptiques sur le changement climatique. Les démocrates sont extrêmement concernés par les questions liées à l’environnement…Mais ce qui compte, ce sont les 50 autres pour cents. Et là, on constate qu’ils sont très concernés aussi par les questions de l’environnement. Pas autant que les démocrates, mais ils vont dans la même direction. Donc sur cette question, le pays n’est pas divisé en 50-50 mais 75-25".

En même temps, les électeurs républicains restent les plus réservés, surtout concernant la politique à mettre en œuvre pour lutter contre le changement climatique. "Sur les questions fondamentales : comme 'Le changement climatique est-il causé par l’homme ou pas', 'Est-ce une menace ?', 'Doit-on faire quelque chose ?'… la majorité des républicains sont sensibles à ces problèmes. Simplement, cette majorité tourne autour de 60%, contre 75% chez les indépendants et 95% chez les démocrates. Quand on demande si le gouvernement doit mettre en œuvre des restrictions, des subsides etc. les républicains tendent à s’opposer à ce genre d’implication du gouvernement, et cela parce qu’aux Etats-Unis les républicains ont tendance à s’opposer à l’implication du gouvernement dans l’économie du pays. Et donc même si les républicains admettent en majorité que le changement climatique présente une menace, ils préfèrent s’en remettre au marché pour régler ce problème".

Et quand on s’intéresse aux priorités individuelles, Jon Krosnick observe un niveau d’activisme jamais atteint dans le pays. "Notre dernière étude menée en 2020 montre quelque chose de tout à fait remarquable. Le changement climatique, considéré comme un réel problème public, préoccupait jusqu’ici 10 à 15% des américains. Aujourd’hui, il engage 25% des américains. Donc cela veut dire qu’aujourd’hui, une personne sur quatre que vous croisez dans la rue aux Etats-Unis, s’est réveillé un matin, en étant préoccupé par la question du climat. Ça c’est vraiment un phénomène nouveau, on n’avait jamais vu une telle préoccupation dans les questions publiques, sauf avec l’avortement dans les années 90".

Que pensent les américains qui ne soutiennent pas la politique de Joe Biden ?

Aleksander Pruitt a voté pour Donald Trump après avoir suivi le parti libertarien. Selon lui, il faut soutenir l’indépendance énergétique des Etats-Unis avec les combustibles fossiles car c’est non seulement rentable économiquement, mais en plus, cela a un effet positif au niveau des relations internationales. "Maintenant que les Etats-Unis sont un pays exportateur de gaz et de pétrole, qu’ils n’en importent plus, cela signifie qu’ils ne dépendent plus de l’Arabie-saoudite ou des pays du golfe. Cela signifie aussi que notre politique étrangère n’a plus besoin de se mêler de ce qui se passe là-bas. Je pense que c’est très important, parce que quand on voit ce qui s’est passé ces 30 dernières années, les Etats-Unis ont pris l’habitude de s’impliquer dans des guerres qu’ils ne comprennent pas, qui ont conduit à de nombreuse ramifications négatives, en Irak, en Afghanistan, avec l’Iran… Je préfère que nous restions en dehors de ces problèmes. Et donc être moins dépendants de l’importation des ressources énergétiques, ça aide dans ce sens… ".

G.K. En même temps, ce n’est pas la meilleure solution pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050...

"Je ne suis pas sûr que la neutralité carbone d’ici 2050 soit la meilleure solution. Ce n’est qu’une question de compromis. Le problème, c’est qu’est-ce que ça va coûter ? Le programme de Joe Biden va couter 2000 milliards de dollars. Et si vous demandez aux américains s’ils acceptent qu’on leur rajoute par exemple, 15 dollars de taxes en plus dans le but d’atteindre la neutralité carbone, ils diront probablement non ! Le problème c’est que quand on pose la question aux américains, s’ils veulent un environnement propre, ‘êtes-vous conscient du changement climatique ?’, ils disent ‘oui ! je participe au recyclage des déchets, je fais ci, je fais ça’… mais quand on leur demande s’ils sont prêts à payer pour ça, ils disent non…regardez en France avec les gilets jaunes. On a essayé d’imposer des taxes sur les carburants, et les gens n’en voulaient pas !"

G.K. Donc, selon vous, c’est d’abord un problème économique, que le climat est moins important que l’économie ?

"Non je ne pense pas que c’est moins important. Je dis qu’on doit prendre en considération les coûts dans la manière dont on gère ce problème. Et d’un point de vue scientifique, je ne suis pas en train de dire que je suis dans le déni du changement climatique. Ce qui m’intéresse c’est de savoir combien ça va nous coûter et quand. Vous devez vraiment avoir une réflexion sur le long terme pour résoudre ce problème et à ce jour, personnellement je ne crois pas aux promesses qui ont été faite à Paris, notamment la neutralité carbone d’ici 2050.

Je pense que même si on dit aux gens, 'c’est ça qui va arriver à 100% dans le futur', c’est très difficile pour eux de rationaliser ce genre de chose dans le futur. C’est comme fumer. On dit que fumer augmenter les chances d’avoir un cancer. Les gens disent 'ah ! on verra, peut-être que je n’en aurai pas, ou je n’ai pas envie d’arrêter parce que je suis encore jeune'...".