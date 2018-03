Les Américains en masse dans la rue contre les armes à feu

Exaspérés par la répétition des fusillades dans leurs écoles, des centaines de milliers d'Américains sont descendus samedi dans la rue pour une manifestation historique contre les armes à feu.

A Washington, une marée humaine a investi les avenues entre la Maison Blanche et le Capitole. Un demi-million d'adolescents et d'adultes étaient attendus, avec comme mot d'ordre "Plus jamais ça!"