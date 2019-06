Les Américains doivent-ils indemniser les descendants d'esclaves noirs?

Si la question n’est pas neuve, elle reste extrêmement sensible aux États-Unis. Mercredi, un texte a été débattu, qui revient régulièrement depuis 30 ans.

Et les réponses divergent selon les militants afro-américains. Pour certains, une compensation financière est nécessaire, pour d’autres, absolument pas. Par contre, les personnes qui mènent ce combat demandent que les autorités américaines mènent une lutte contre les disparités dont sont victimes les Noirs américains aujourd’hui. Parmi les personnes qui ont débattu sur cette question, figure Ta-Nehisi Coates, journaliste, auteur et activiste. " Le plus grand dommage que l’esclavagisme a provoqué, hormis les conséquences économiques, hormis la normalisation de la torture ou du viol, hormis le fait de traiter les gens comme s’ils étaient des objets, c’est l’institutionnalisation dans les esprits américains que les Noirs sont nécessairement inférieurs. "

Cela s’est produit il y a 150 ans…

Un avis qui n’est pas partagé par le sénateur républicain Mitch McConnell qui estime que des réparations ne sont pas une bonne idée. Cela s’est produit il y a 150 ans, dit-il, et la génération actuelle ne vivait pas à l’époque. Mitch McConnell estime également que les États-Unis ont en quelque sorte fait amende honorable. " Nous avons essayé de faire face à notre péché originel en menant une guerre civile avec l’adoption d’une législation historique sur les droits civils. Nous avons aussi élu un président afro-américain. "

La minorité afro-américaine représente 13,4% de la population. Un Afro-Américain sur cinq vit en dessous du seuil de pauvreté.