Les "aliens" de la zone 51: deux millions de personnes voulaient prendre d'assaut la base militaire de Roswell

"Something big is coming…" annonce en grand le site Internet du festival "Alien Stock", qui aura lieu du 19 au 22 septembre dans la petite ville de Rachel, au Nevada. Quelque chose de grand, voire d’énorme car sur la page Facebook de l’événement, plus de 2 millions de personnes ont répondu qu’elles seraient présentes. Et un autre million et demi de personnes se disent, elles, "intéressées".

Un canular pris au sérieux

Mais de quoi s’agit-il ? A l’origine de ce rendez-vous, plusieurs organisateurs actifs sur les réseaux sociaux et dans l’univers des jeux vidéos, dont Matty Roberts, un jeune Californien. Il y a quelques semaines, il crée un événement Facebook qu’il intitule "StormArea51". Littéralement, "prendre d’assaut la zone 51", une base militaire de l’US Air force située dans le désert du Nevada. Cet endroit, ultra-protégé et secret est, depuis des années, au centre de l’attention des chasseurs d’extraterrestres et des adeptes des théories du complot autour des "phénomènes extraterrestres". L’objectif de Roberts est de percer le mystère et d’aller "voir les aliens" par lui-même, en prenant la base d’assaut avec des dizaines de milliers de personnes. "On se retrouvera au fin fond du Nevada et on se coordonnera. Si on court comme Naruto (un personnage de manga très populaire, ndlr), on peut aller plus vite que leurs balles. Allons voir les aliens", écrit-il sur sa page Facebook.

Matty Roberts affirmera par la suite que tout cela était un canular et qu’il voulait surtout bien rigoler et s’attirer des "likes" sur Facebook.

Problème : 2 millions de personnes confirment leur présence à l’événement. Ce qui dépasse toutes ses espérances et le fait repérer aussi bien par Facebook que par les autorités américaines. Le géant des réseaux sociaux a retiré cet événement de sa plateforme, car il va à l’encontre des valeurs de l’entreprise, dit-il.