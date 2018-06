Les agences onusiennes prudentes mais positives quant à l'accord européen sur la migration

Le Haut commissariat de l'ONU aux réfugiés (UNHCR) et l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) accueillent, dans une première réaction, positivement la nouvelle politique d'asile conclue dans la nuit de jeudi à vendredi par les dirigeants européens. "Nous attendons encore les détails du texte", ont précisé les porte-paroles des deux organismes vendredi à Genève.

"Il s'agit d'une prestation remarquable", s'est exclamé le porte-parole de l'OIM Leonard Doyle. "Les États se sont montrés particulièrement solidaires."

L'occasion pour l'Europe de montrer comment la situation peut être gérée

"Nous accueillons positivement cette approche commune des questions migratoires", a commenté Charlie Yaxley pour l'UNHCR. "C'est aussi l'occasion pour l'Europe de montrer comment la situation des réfugiés dans le monde peut être gérée."

L'UNHCR et l'OIM sont cependant défavorables à la mise en place de centres fermés, comme le proposait la France. Ceux-ci sont tout-au-plus acceptables pour des séjours très courts, selon les deux agences. Les personnes vulnérables devraient en outre être transférées le plus rapidement possible vers d'autres pays. L'accord prévoit la création de "centres contrôlés", une nuance qui n'a pas été clarifiée dans le texte.

L'OIM estime par ailleurs que les centres d'accueil seront en majorité construits en territoire européen. Les centres hors UE ne seront acceptés que si toutes les normes de protection des personnes peuvent être garanties, a conclu Charlie Yaxley.