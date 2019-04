Les adieux d'un empereur décidément moderne

Il a marqué le Japon avec plus de trois décennies d'un règne résolument moderne : l'empereur Akihito, 85 ans, vient d'abdiquer. Une première depuis 200 ans. La cérémonie a été plutôt rapide, en une dizaine de minutes, dans une atmosphère joyeuse, et sans la précipitation qui caractérisait les cérémonies d'adieux organisées suite à la mort de l'empereur, comme la dernière, en 1989. Pas de deuil à porter donc, pour les Japonais qui étaient présents.

Protocole et perfectionnisme

Il est 17h00 à Tokyo, 10h00 en Belgique : la cérémonie d'abdication commence. Une cérémonie ultra-protocolaire et ultra-rapide aussi. La salle de pin du Palais impérial aura été le théâtre d'une cérémonie d'une dizaine de minutes seulement. L'empereur et son épouse sont côte à côte, à l'image de leurs 30 ans de règne, où il a accordé une place inédite à l'impératrice. Tous les deux élégants à l'occidentale, ils font face à une assemblée silencieuse et attentive.