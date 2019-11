Les 88 migrants sauvés par le navire Alan Kurdi vont pouvoir débarquer à Tarente

Une solution pour les 88 migrants sauvés en mer par le navire humanitaire Alan Kurdi. Ils vont pouvoir débarquer dans le port italien de Tarente.

Ces migrants vont seront ensuite répartis dans plusieurs pays européens, principalement en Allemagne et en France.

Quelques-uns iront aussi au Portugal et en Irlande.

La situation était devenue critique sur le bateau. Les migrants attendaient depuis une dizaine de jours et, hier, le capitaine du navire indiquait que les réserves de nourriture devenaient insuffisantes.