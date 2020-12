Au moins 300 des élèves kidnappés par Boko Haram au Nigéria ont été libérés par leurs ravisseurs

344 des élèves kidnappés la semaine dernière dans le nord-ouest du Nigeria, un rapt revendiqué par le groupe djihadiste Boko Haram, ont été libérés jeudi.

"Nous avons 344 élèves, ils sont en train d'être examinés actuellement à Zamfara. Nous remercions Dieu pour leur libération", a déclaré Ibrahim Katsina, un conseiller du gouverneur de l'Etat du Katsina. Une source sécuritaire a néanmoins indiqué à l'AFP que certains élèves étaient toujours aux mains de leurs ravisseurs.

Ce sont des centaines de mineurs, collégiens et lycéens, qui avaient été enlevés vendredi soir au lycée d'Etat pour garçons de Kankara, dans l'Etat de Katsina, par des hommes armés, surnommés "bandits" dans cette région du Nigeria. Le rapt avait ensuite été revendiqué par le groupe djihadiste Boko Haram, habituellement actif dans la partie nord-est du pays, à des centaines de kilomètres plus à l'est.

Incertitudes

Des responsables à Kankara ont parlé de près de 500 adolescents libérés ce jeudi, tandis que deux officiels ont parlé de 320 ou 333. "Personne ne peut donner le nombre exact", a commenté une source sécuritaire. Les lycéens libérés sont actuellement regroupés dans la ville de Tsafe, dans l'Etat de Zamfara, et dans la localité voisine de Yankara, dans l'Ett de Katsina. "Nous aurons le chiffre précis quand ils seront arrivés et comptabilisés à Katsina (capitale de l'Etat éponyme)", ajouté la même source.

"Les bandits viennent des les abandonner dans une zone forestière après avoir reçu la rançon qu'ils réclamaient", a indiqué une source sous le couvert de l'anonymat. Selon elle, les adolescents toujours aux mains des ravisseurs sont retenus par le chef de gang Awwalun Daudawa.

Selon des informations de l'AFP, ce rapt de masse survenu vendredi dernier a été coordonné par ce chef de gang, en collaboration avec deux autres bandits renommés, Idi Minoriti et Dankarami.

