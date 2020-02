Les 305 passagers de TUI coincés en Jamaïque sont rentrés en Belgique

C’est la fin du calvaire pour les 305 passagers coincés en Jamaïque en raison d’un problème technique. Ils sont finalement arrivés ce matin, après plus de 3 jours d’attente dans des conditions loin d’être optimales. Raphaël Deschamps fait partie de ces passagers, il est soulagé d’avoir enfin atterri à Bruxelles mais il est épuisé. "Les vacances ont été extraordinaires à Punta Cana. Mais après, j’ai perdu tous les bénéfices de mon séjour avec ce qui est arrivé. C’est comme si je n’étais pas parti", explique-t-il.

"J’entendais la presse flamande qui disait que nous avions de la chance, que nous étions dans le luxe et que nous avions déjà reçu 600 euros. Tout ça, c’est complètement faux", explique Raphaël Deschamps. "On n'a rien reçu. On n’était pas dans le luxe. On était en plein couloir aérien. Il y avait des avions qui passaient au-dessus de l’hôtel toutes les cinq minutes".

Qu’en est-il d’éventuelles indemnisations ?

Du côté de ce vacancier, rien n’a été confirmé. "Nous avons entendu à la télévision le chiffre de 600 euros. Mais ce ne sera de toute façon pas suffisant. Dans mon cas, j’ai fermé mon magasin. J’ai raté une dégustation avec 45 personnes (je suis caviste). J’ai dû annuler beaucoup de choses et j’ai un manque à gagner énorme. Maintenant, la priorité est au repos et puis on va se retourner".

Du côté de chez TUI, on confirme ce chiffre de 600 euros d’indemnisation. Le tour-opérateur dit suivre la législation européenne en matière de retard.