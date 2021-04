Les 100 jours d'administration Biden, la politique des grandes enjambées

La pandémie de coronavirus était sans nul doute le chantier sur lequel tout le monde attendait le nouveau président. Dès avant son investiture et dans les toutes premières heures de son mandat, Joe Biden a lancé plusieurs mesures. L’obligation du port du masque dans les lieux publics et le lancement d’un grand programme de vaccination.

Je réitère mon appel à chaque gouverneur, maire et dirigeant local pour qu’ils maintiennent et rétablissent l’obligation du port du masque. S’il vous plaît, ce n’est pas de la politique. Rétablissez l’obligation si vous l’avez laissé tomber, et les entreprises devraient également exiger des masques. Ne pas prendre ce virus au sérieux est précisément ce qui nous a mis dans ce pétrin tout au début.