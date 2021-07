Le parti pro-européen de le présidente Maia Sandu devançait largement ses rivaux prorusses aux législatives anticipées en Moldavie dimanche, selon les résultats partiels de la Commission électorale de cette ex-république soviétique.

Le parti Action et solidarité (PAS, centre droit), dont Mme Sandu est issue, a obtenu plus de 44% des suffrages contre près de 33% pour le Bloc des socialistes et communistes (BESC) du prorusse Igor Dodon, après le dépouillement de plus de 40% des bulletins.