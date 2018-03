Législatives en Italie: 58,5% des Italiens avaient voté ce dimanche à 19h, une participation en hausse

Près de six électeurs italiens sur dix avaient déjà voté à 19h à l'occasion des élections législatives, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Le taux de participation affiche 58,5%.

L'affluence est donc en légère hausse par rapport au référendum sur les réformes constitutionnelles de décembre 2016, lorsque 57,2% des électeurs avaient exprimé leur vote à 19h. Au final, le taux de participation avait dépassé les 65%, contre 75% lors des dernières législatives en 2013.

Variations selon les régions

Le taux de participation varie fortement selon les régions. Il dépasse notamment les 60% dans plusieurs régions du Nord, en Emilie-Romagne, Ombrie, Lombardie, Toscane ou encore en Vénétie. Il reste par contre sous les 50% en Sicile et en Calabre, situées dans le Sud de l'Italie.

Les bureaux de vote ont ouvert à 7h00 et seront fermés à 23h00. Les premiers sondages de sortie des urnes seront publiés dans la foulée.

D'après les derniers sondages autorisés, publiés il y a deux semaines, l'alliance de droite formée par Forza Italia de l'ancien président du Conseil Silvio Berlusconi, le petit parti libéral Noi con l'Italia (Nous avec l'Italie) et les partis d'extrême droite de la Ligue du Nord de Matteo Salvini et de Fratelli d'Italia (Frères d'Italie), devrait obtenir la majorité des sièges mais sans doute pas la majorité absolue.

Mais le Mouvement Cinq Etoiles (M5S), la formation anti-système de Beppe Grillo, a le vent en poupe et devrait ressortir comme le premier parti du pays. Désormais dirigé par le jeune Luigi Di Maio, 31 ans, le M5S a profité du mécontentement nourri par la corruption et d'un sentiment de paupérisation dans le pays, notamment dans le Sud.

Le Parti démocrate (PD, centre gauche) au pouvoir devrait arriver en troisième position.

"Il y a eu un mouvement en faveur de Cinq Etoiles lors des derniers jours de la campagne, mais il sera difficile à n'importe quel parti ou coalition d'obtenir les 40% nécessaires pour former un gouvernement", commente Lorenzo Pregliasco, co-fondateur de l'institut de sondage YouTrend.

Les bureaux de vote ont ouvert à 7h et fermeront à 23h. Les premières estimations de résultats seront complexes, le résultat définitif pourrait ne pas apparaître clairement avant lundi soir.

Adopté fin 2017, le nouveau système prévoit que 37% des sièges sont alloués au scrutin majoritaire uninominal à un tour (soit 232 députés et 116 sénateurs), 61% à la proportionnelle (soit 386 députés et 193 sénateurs) et 2% désignés par les Italiens de l'étranger (soit 12 députés et 6 sénateurs).

Les coalitions devront obtenir 10% des voix au niveau national pour entrer au Parlement, le seuil étant fixé à 3% pour les partis qui font cavalier seul.

Des difficultés de dernière minute dans l'organisation du scrutin à Palerme, en Sicile, ont entraîné la réimpression en urgence de 200.000 bulletins de vote. Des problèmes d'impression ont également été signalés dans un bureau de Rome.

Le retour de Berlusconi

La campagne a marqué le retour en première ligne de Silvio Berlusconi, 81 ans. Président du Conseil à trois reprises entre 1994 et 2011, celui qu'on surnommait "Il Cavaliere" a été contraint de quitter la tête du gouvernement en 2011 au plus fort de la crise de la dette souveraine.

Une militante féministe des Femen a perturbé son vote dans un bureau de Milan.

Devenu inéligible à cause d'une condamnation pour fraude fiscale en 2013, Silvio Berlusconi s'est choisi un représentant, Antonio Tajani, le président du Parlement européen, qui prendra la tête du gouvernement si la coalition de droite l'emporte.

Le profil modéré d'Antonio Tajani vise à rassurer les partenaires européens de l'Italie qui craignent le populisme qui émane de l'alliance, notamment celui de la Ligue, dont le secrétaire fédéral, Matteo Salvini, a promis d'expulser les 600.000 migrants arrivés en Italie par bateau ces quatre dernières années.

Certains instituts de sondage donnent un nombre de sièges plus important à la Ligue qu'à Forza Italia.

Si les prévisions se confirment et qu'aucune majorité de gouvernement n'apparaît clairement dimanche, la formation d'un gouvernement risque de prendre plusieurs semaines.

Le président de la République, Sergio Mattarella, n'est pas autorisé à lancer des discussions formelles sur la constitution d'une coalition avant l'entrée en fonction du nouveau Parlement le 23 mars. Le prochain chef du gouvernement devra obtenir la confiance des deux chambres pour pouvoir commencer à travailler.