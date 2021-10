Législatives en Irak : le courant sadriste se revendique première force au Parlement

Donné favori pour les législatives en Irak, le courant de l’influent leader chiite Moqtada al-Sadr s’est revendiqué lundi première force au Parlement avec plus de 70 sièges sur les 329 que compte la chambre, a annoncé à l’AFP un responsable du parti.

"Le nombre approximatif est de 73 sièges", a indiqué à l’AFP un responsable média du courant sadriste après un décompte du nombre de candidats victorieux de ce parti.

Si cette tendance se confirme, cela signifie que les sadristes ont réussi à considérablement augmenter leur nombre au Parlement, passant de 54 députés actuellement à plus de 70. Cela signifie aussi qu’ils conserveront leur statut de première formation, leur permettant de peser d’autant plus lors de la composition du futur gouvernement et de la désignation du Premier ministre.

Absence de majorité claire

Autre tendance, la percée de l’Alliance de l’État de droit de l’ancien Premier ministre Nouri al-Maliki. "Nous avons obtenu 37 sièges au Parlement", a assuré à l’AFP un responsable de ce mouvement.

Deuxième force du Parlement sortant, la coalition du Hachd al-Chaabi, semble essuyer un net recul, selon des observateurs.

Les analystes estiment qu’au-delà de la répartition des sièges dans un Parlement qui s’annonce fragmenté, l’absence d’une majorité claire va obliger les différentes factions à négocier des alliances.

Longues tractations en prévision

Dans un pays pris en étau entre l’Iran et les États-Unis, les partis entameront de longues tractations pour s’accorder sur un nouveau Premier ministre, poste qui revient traditionnellement à un musulman chiite, mais aussi sur la répartition des portefeuilles ministériels.