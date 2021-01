Léger tremblement de terre près d'Aix-la-Chapelle, ressenti dans l'est de la Belgique : "Pas du tout exceptionnel"

Un léger tremblement de terre, mesuré à 2.6 sur l’échelle de Richter, a eu lieu samedi matin à Aix-la-Chapelle, en Allemagne. Il s’est produit à 07h36 entre Aix-la-Chapelle et Roetgen, selon le Service géologique de Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

Il a été légèrement ressenti par des habitants de l’est de la Belgique, sans avoir causé le moindre dégât. Selon Michel Van Camp, chef de service sismologie à l’Observatoire royal de Belgique, "ce genre d’événement n’est pas du tout exceptionnel dans la région. On sait qu’en 1911, il y eut dans la région une séquence de séismes dont on évalue l’amplitude à 4. Et on en mesure très régulièrement". On estime qu’il se produit environ une fois par an un tremblement de terre de ce genre de magnitude à la frontière belgo-allemande.