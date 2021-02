Lee Yong-Soo sur les "femmes de réconfort" : "Je veux que le Japon reconnaisse son crime"

Seulement des excuses

"Je ne veux pas d’argent du Japon. Je veux qu’il reconnaisse complètement son crime de guerre et qu’il présente des excuses sincères", explique Lee Yon-Soo. Même si la décision du tribunal de Seoul est une première dans l’histoire, le Japon l’a tout de suite rejetée. "Sur base du concept de droit international, l’Etat est immunisé contre la juridiction civile d’un tribunal d’un pays étranger. Compte tenu de cette règle, le gouvernement maintient sa position, selon laquelle l’affaire doit être classée", expliquait alors le Premier ministre japonais, Yoshihide Suga.

Mais Lee Yon-Soo l’affirme, elle ne compte pas s’arrêter là : "Quand je mourrai et que je rencontrerai d’autres victimes au ciel, que pourrai-je leur dire ? Je n’aurai aucune excuse lorsqu’ils me gronderont de ne pas résoudre le problème avant de mourir. Mon dernier souhait est de voir notre gouvernement porter cette question devant la Cour internationale de justice et obtenir son verdict".