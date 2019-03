"Leaving Neverland": le documentaire qui accable Michaël Jackson, diffusé ce dimanche aux Etats-Unis

Une bonne partie des américains sera sans doute devant les écrans de télévision ce dimanche soir. En cause : la diffusion sur la chaine HBO d'un documentaire sur Michael Jackson. Mais cette production audiovisuelle est à charge contre l'artiste. Elle dévoile les témoignages de plusieurs hommes qui affirment avoir été abusés sexuellement par la star lorsqu'ils étaient enfants. La famille Jackson, mécontente, a porté plainte.

Alors que 2019 est marqué par le dixième anniversaire du "roi de la pop", ce dimanche est aussi marqué par la diffusion inédite d'un document audiovisuel sur l'homme très controversé. "Leaving Neverland" est un documentaire de 4 heures dans lequel Michaël Jackson est accusé d'agressions sexuelles au travers des témoignages de deux victimes présumées James et Wade, adultes aujourd'hui.

"J'avais 7 ans. Michael Jackson m'a demandé : 'Tu veux, toi et ta famille, venir à Neverland ?' C'était comme traîner avec un ami qui est plus âgé", affirme James Safechuck au micro de Dan Reed, le réalisateur britannique de cette production qui devrait secouer le petit milieu des people américains. "Il m'a dit que si ce que nous faisions venait à se savoir, lui et moi irions en prison." Autre interlocuteur : Wade Robson, aujourd'hui âgé de 36 ans : "Mais après j'ai eu cette crainte 'si je ne fais pas çà, je vais perdre ce sentiment d'être le préféré de Michael. Si je ne le fais pas, que va-t-il se passer ? Que deviendra notre amitié ?" L'un et l'autre affirment que l'artiste a abusé d'eux lorsqu'ils n'avaient que 7 et 10 ans.

Le documentaire sera diffusé ce dimanche aux Etats-Unis mais également lundi. Pour les francophones, c'est la chaîne française M6 qui détient les droits et qui diffusera la production fin mars.