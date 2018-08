Le viaduc de Gênes était-il mal entretenu? L'avis d'un ingénieur civil

Les images les plus interpellantes sont sans aucun doute celles qui montrent des poutres apparentes sous le viaduc. En réalité, cela n’est en rien problématique. "Il s’agit d’une travée différente donc c’est tout à fait normal. On a une travée qui est un peu plus courte et elle est construite de manière optimale avec simplement des poutres qui sont appuyées sur chacun des deux côtés et non un caisson qui est complètement refermé. A cet endroit-là, c’est certain qu’il ne manque pas de partie au pont" affirme Vincent Denoël.