Le Venezuela s’enfonce un peu plus dans une crise aux multiples visages

L’hyperinflation gagne encore du terrain au Venezuela où la Banque centrale a annoncé jeudi 5 août que six zéros allaient être enlevés à sa monnaie, le bolivar, dès le 1er octobre. Une étape de plus dans la crise aux multiples visages qui secoue le pays depuis des années.

Comme on peut s’en douter, cette mesure est déjà un peu en application dans les rues où les prix sont souvent annoncés à la baisse. Plus facile pour calculer et payer ! Si finalement, il n’y a pas de gros changements pour la valeur de l’argent en lui-même, cette suppression de zéros révèle un triste constat pour Thomas Posado, docteur en sciences politiques au Cresspa et spécialiste du Venezuela : "Cela illustre une économie vénézuélienne qui continue de s’effondrer. Cet effondrement n’est pas nouveau malheureusement comme chacun le sait. Cela fait des années que le gouvernement doit imposer ce genre de processus à la monnaie".

La suppression de zéros annoncée en octobre ne changera pas vraiment le fond du problème pour Henkel García, directeur d’Econométrica, une entreprise spécialisée dans les conseils économiques et financiers, interviewé par AP : "Cette reconversion s’accompagne d’une utilisation généralisée du dollar comme jamais auparavant dans l’histoire. Et la nécessité de la reconversion elle-même était là, précisément parce que les Vénézuéliens résolvent leurs problèmes en devises étrangères – en dollars – et non en monnaie locale."

"C’est certainement un nouveau coup porté à l’économie et notamment à la monnaie qui, théoriquement, est nationale, bien qu’elle soit de plus en plus en désuétude", relate à l’AP Daniela Suarez, une avocate vénézuélienne. Car depuis deux-trois ans, le pays a une tendance à la dollarisation pour compenser la faiblesse du bolivar.

Mais ce n’est pas la seule explication à cette hyperinflation. "Pendant des années, le régime de Chavez [président du pays de 1999 à 2013, ndlr] à chercher à attirer des capitaux en pratiquant un taux de change préférentiel. Certaines entreprises et amis du pouvoir en ont bien profité, tandis que l’Etat avait de plus en plus un manque à gagner. Avec la chute du cours du pétrole, la monnaie a perdu de sa valeur."

Les citoyens justement, lassés d’un cycle de dévaluation sans fin, ne sont pas dupes. "Plus de zéros, moins de zéros, c’est du pareil au même", explique à l’AFP, Marisela Lopez, 34 ans, vendeuse de légumes. "L’activité reste la même, ça ne change rien"."On a tiré de nouveaux billets, et encore des billets. Maintenant, on les voit par terre, on les brûle, on ne sait plus quoi en faire !". Il faut dire qu’en 13 ans, le bolivar aura perdu 14 zéros, en plusieurs étapes, impliquant à chaque fois l’impression de nouveaux billets.

Fernando Salazar, un étudiant vénézuélien questionné par l’AFP, y voit clair lui aussi : "J’ai vécu toutes les conversions depuis le gouvernement de (Hugo) Chavez et je suis conscient que ce que cela va apporter est une augmentation des prix, les salaires vont sûrement monter en flèche, ce sera un problème pour certaines entreprises. Je crois que ce n’est pas nouveau, c’est simplement pour camoufler".

L’économiste Cesar Aristimuño ne dit pas autre chose : "qu’est-ce que cela signifie pour le citoyen ordinaire ? Cela signifie qu’il a été décapitalisé, que la valeur de son pouvoir d’achat perd de plus en plus de force, c’est-à-dire que la valeur de son travail en termes de monnaie nationale est de plus en plus dévaluée."