Le Venezuela peut-il éviter le chaos ?

Le Venezuela subit une grave crise économique. On ne parle plus d’inflation mais d’hyperinflation. En 2018, elle devrait atteindre, selon le Fond Monétaire international, 1 000 000 de pour cent ! Un million, vous avez bien lu. Cette crise dure depuis trois ans. Au total, près de 2,3 millions de Vénézuéliens ont fui. La crise est économique, sociale et aussi politique.

Ces derniers jours, le gouvernement de Nicolas Maduro a annoncé un train de mesures choc. Dont une nouvelle monnaie, indexée sur une cryptomonnaie dévaluée de 96%. Des nouveaux billets avec cinq zéros en moins, le salaire minimum multiplié par 34. A pointer aussi un changement de système pour le prix de l'essence très largement subsidiée dans ce pays.

Qui est responsable de cette débâcle ? Certains pointent la politique socialiste menée par le clan Chavez dont est issu Maduro, d’autres pointent les interventions multiples des Etats-Unis pour affaiblir l’économie du pays. Le Venezuela peut-il s’en sortir et éviter de sombrer (un peu plus) dans le chaos ?

Pour en parler, Bertrand Henne reçoit autour de la table de "Débats Première" ce lundi 27 août dès 12h30 Xavier Dupret, économiste à la Fondation Joseph Jacquemotte et André Sapir, économiste et professeur à la Solvay Brussels School à l’ULB.