Le Venezuela inquiète les Nations Unies

Un rapport de l'ONU pointe du doigt les agissements du gouvernement. Il est accusé de ne pas respecter les libertés fondamentales comme la liberté d'opinion. Un rapport qui était au cœur des rassemblements organisés hier pour la fête nationale. L'opposition a manifesté pour et les pro-gouvernement contre.

A Caracas, aux abords de l’avenue Los Proceres, une foule tout de rouge vêtue se presse pour observer le défilé militaire. Dans le ciel, des avions de chasses et des hélicoptères de combat se succèdent. Malgré la fête et les tambours, Olga n’a toujours pas digéré le rapport de l’ONU qui s’inquiète notamment du nombre abusif d’exécutions extrajudiciaires au Venezuela. Près de 5300 en 2018. " L’ONU n’est pas indépendante, l’ONU est malheureusement totalement biaisée. Ils ont reproduit un rapport écrit par la droite. On ne peut pas dire que la bavure individuelle de quelques policiers détermine la ligne politique du gouvernement ! Non ! Ce gouvernement est humaniste ! Il s’agit de cas isolés."

Ce qui choque le plus Alexander, qui porte un T-Shirt siglé Maduro, c’est que le rapport attribue la responsabilité de la crise économique au gouvernement. "On ne peut accuser ce gouvernement d’être coupable de tout alors qu’il a essayé de trouver des solutions, sans succès. Dans un pays bloqué économiquement, bloqué financièrement, comment fait-on ? Aucun pays ne peut faire affaire avec nous sinon il sera aussi sanctionné par les États-Unis ! "

Sur ce point, le rapport indique que les sanctions ont certes aggravé la crise, mais qu’elles n’en sont pas la cause. Mais pour les chavistes, le blocage des États-Unis a commencé dans l’ombre, bien avant l’annonce des sanctions.