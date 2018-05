Le Venezuela dénonce un "lynchage politique et financier" par les États-Unis

Le Venezuela a dénoncé mardi être victime d'un "lynchage politique et financier" par les États-Unis, "inspiré par les postulats néfastes du Ku Klux Klan", au lendemain de nouvelles sanctions américaines en représailles à la réélection contestée du président Nicolas Maduro.

"Nous alertons la communauté internationale sur la menace pour la paix mondiale que représente le régime suprématiste, raciste et interventionniste qui gouverne actuellement à Washington, inspiré par les postulats néfastes du Ku Klux Klan", affirme le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. Le gouvernement de Donald Trump "encourage la haine, l'intolérance et le lynchage politique et financier" à l'encontre du Venezuela, poursuit le communiqué.

Le président américain a signé lundi un décret, dont la portée était dans un premier temps difficile à évaluer, visant à réduire la capacité du régime de Caracas à vendre ses actifs.

Une manière de renforcer un "blocus financier et économique cruel", qui a valeur de crime "contre l'humanité" car cela empêche "l'accès à des biens essentiels", dénonce Caracas, confronté à une violente crise économique. Les États-Unis interdisent déjà à leurs citoyens et banques toute transaction sur la dette vénézuélienne et ont appliqué des sanctions à une soixantaine de hauts responsables de ce pays, dont le président Maduro qu'ils qualifient de "dictateur".

Ils menacent en outre d'un embargo pétrolier, dont les conséquences seraient redoutables pour le Venezuela, qui leur vend un tiers de son brut.