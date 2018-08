Le typhon Shanshan, nouvel épisode climatique dramatique qui s'abat sur le Japon

Des vents violents et une houle conséquente sont observés jeudi dans le nord et le nord-est du Japon, alors que le puissant typhon Shanshan se dirige vers le pays, rapporte l'agence de presse japonaise Kyodo. Ces intempéries occasionnent de nouveaux dégâts, blessés, coupures de courant et perturbations des transports au Japon, déjà durement frappé par des pluies diluviennes et une vague de chaleur en juillet.

Des vents de 180km par heure sont constatés dans le sillage du typhon qui se déplaçait à une vitesse de 15km/h jeudi à l'est de Tokyo en direction du nord, selon l'agence météorologique du Japon. Des vagues de plus de 10 mètres de haut sont attendues dans les régions côtières à l'est et au nord-est du pays.

Quatre personnes ont été blessées dans des accidents liés aux intempéries à l'est du pays, et environ 1.800 ménages sont privés d'électricité, selon les médias japonais.

Vols d'avion annulés

Les compagnies aériennes ont d'ores et déjà annoncé annuler leurs vols, mais le typhon occasionne aussi des dérangements sur le réseau ferroviaire.

Shanshan est le 13e typhon traversant le Japon cette saison. Le pays a été fort éprouvé cette année par des évènements climatiques conséquents, considérés comme les catastrophes naturelles les plus mortelles en trois décennies. Des pluies diluviennes en juillet ont causé des glissements de terrain tuant 225 personnes et faisant 10 disparus. Une vague de chaleur a suivi tuant 130 personnes alors que le mercure a dépassé les 40 degrés dans certaines régions.