Le typhon Maysak se déchaîne sur la Corée du Sud

Au moins une personne a été tuée et plus de 2.000 autres évacuées dans des abris temporaires suite à l'arrivée en Corée du Sud du puissant typhon Maysak, ont indiqué jeudi les autorités.

La tempête a touché terre mardi matin à Busan, sur la côte méridionale, arrachant arbres et feux de circulation et inondant des rues.

Une femme a été tuée lorsqu'une forte bourrasque a soufflé les vitres de son appartement à Busan et un sexagénaire a été blessé par la chute d'un réfrigérateur d'extérieur.

Plus de 2.200 personnes ont trouvé refuge dans des abris temporaires et quelque 120.000 foyers ont été privés d'électricité toute la nuit dans le sud du pays et sur l'île de Jeju.

Maysak se dirige à présent vers l'est de la péninsule en direction de la mer du Japon avec des vents pouvant atteindre des pointes de 140 km/h.