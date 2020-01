Le trio présidentiel de l'Union européenne en retraite dans la maison de Jean Monnet

Les présidents des trois principales institutions de l'UE, l'allemande Ursula von der Leyen (Commission), le belge Charles Michel (Conseil) et l'italien David Sassoli (Parlement), se réuniront jeudi dans la maison d'un des pères fondateurs de l'Europe, le français Jean Monnet, pour débattre de l'avenir de l'UE et de ses défis géopolitiques.

C'est à Bazoches-sur-Guyonne, une petite commune d'Île-de-France à l'ouest de Paris, que le trio parlera de la future Conférence sur l'avenir de l'Europe, des transitions climatique et numérique, de la place de l'Europe dans le monde, etc. Le cadre choisi est celui de la maison de Jean Monnet, demeure au toit de chaume propriété du Parlement européen et devenue musée.

Cette retraite présidentielle, qui fera l'objet d'une déclaration commune vendredi, intervient au lendemain du vote attendu, au Parlement européen, de l'accord de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, un épisode traumatisant pour la construction européenne mais à travers lequel l'unité des Vingt-sept continue de tenir bon.

"L'Europe est à l'aube d'un nouveau chapitre", a commenté mardi le président du Parlement David Sassoli sans citer le Brexit. "Ces dernières années nous ont rapprochés, en tant que nations, institutions et peuples. Elles nous ont rappelé à tous que l'Union européenne était plus qu'un marché et une puissance économique, et qu'elle défendait des valeurs que nous partageons et défendons tous. Nous sommes ô combien plus forts lorsque nous sommes unis."

Avec le lancement prévu le 9 mai prochain de la Conférence sur l'avenir de l'Europe, l'Union veut se réinventer en faisant participer les citoyens à un processus de deux années. Le Parlement et la Commission ont déjà indiqué comment ils l'envisageaient, avec plus ou moins de détails, mais les États membres (Conseil) cherchent encore leur position.

Les trois institutions devront ensuite s'entendre sur la manière de mener cet exercice, qui pourrait déboucher sur une modification des traités européens.