Le transport d'animaux fera l'objet d'une commission d'enquête du Parlement européen

Les députés européens ont voté vendredi la création d'une commission d'enquête sur le bien-être des animaux lors de leur transport (aérien, routier, ferroviaire ou maritime), qu'il soit opéré dans ou en dehors de l'Union européenne.

Le vote a été emporté par 605 voix pour, 53 contre et 31 abstentions. Cette commission examinera les allégations d'infraction et de mauvaise application du droit de l'Union en la matière.

Le groupe des Verts/ALE plaidait de longue date pour une telle commission d'enquête.

Selon les écologistes, chaque année, près de 1,5 milliard de porcs, vaches et autres animaux sont transportés pendant des jours entiers à travers l'Union européenne et vers des pays tiers. "En violation du droit communautaire, certains d'entre eux sont maintenus dans des espaces confinés, non approvisionnés adéquatement en eau et à des températures insupportables."