Le tir de mercredi dernier était un tir d’essai de missile hypersonique, annonce la Corée du Nord

La Corée du Nord a procédé à un tir d’essai de missile hypersonique, a rapporté jeudi l’agence officielle nord-coréenne KCNA, premier test de ce type de la part de Pyongyang cette année.

Le missile a été tiré mercredi et transportait une "ogive hypersonique" qui a "atteint avec précision une cible à 700 km de distance", selon KCNA.

Le lancement a permis de "reconfirmer le contrôle de vol et la stabilité du missile en phase de vol actif et d’évaluer les performances de la nouvelle technique de mouvement latéral appliquée à l’ogive hypersonique détachée", a précisé KCNA.

Le test a également permis de vérifier le "système d’ampoule de carburant dans des conditions météorologiques hivernales", a ajouté l’agence.

C’est la seconde fois que la Corée du Nord fait état d’un tir de missile hypersonique, une arme sophistiquée qui atteste des avances de l’industrie de défense nord-coréenne.

Ce type de missile est plus rapide et plus maniable qu’un missile standard, ce qui le rend plus difficile à intercepter pour les systèmes de défense, pour lesquels les Etats-Unis dépensent des milliards de dollars.

KCNA n’a pas précisé la vitesse du projectile tiré et les pays voisins n’ont pas publié d’estimation.