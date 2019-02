Le taux de chômage belge dans la moyenne européenne pour 2018

L’OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Economiques) publie ses dernières statistiques sur le chômage dans ses pays membres. La Belgique reste proche de la moyenne.

Les tout derniers chiffres sont tombés. Le taux de chômage de la zone OCDE est resté stable à 5.2% en décembre 2018 pour le troisième mois consécutif. La zone Euro quant à elle fluctue autour de 8% depuis le troisième trimestre de 2018.

Le taux de chômage belge en légère baisse

Selon les résultats de 2018, le taux de chômage en Belgique était en baisse. Il est passé de 6.1% au premier trimestre à 5.5% au troisième. Ceci est dû à la baisse du taux de chômage chez les jeunes de moins de 25 ans tout comme chez les plus de 25 ans.

Par rapport à nos pays voisins, l’Allemagne et les Pays-Bas continuent d’impressionner avec des taux constamment plus bas que la moyenne du G7 en 2018 (4.6%) avec, respectivement, 3.4% et 3.8% tandis que la France reste constante à 9.1%.

De l’autre côté du globe, le taux de chômage baisse au Japon depuis 2016 en passant de 3.1% à 2.4%. C’était aussi le cas des Etats-Unis (4.9% à 3.9%), mais la tendance y repartait à la hausse dès janvier 2019, en repassant à 4%.