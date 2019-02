Le tatouage sur le visage, autrefois une rareté, aujourd’hui une mode

« J’ai déjà été blessé par le passé et je ne veux plus que cela m’arrive, donc je dresse un mur pour que les gens dans la rue ne me parlent pas », dit, énigmatique, ce jeune homme, mannequin et rappeur, qui s’est fait notamment tatouer « AGONY » sous l’œil droit, en grosses lettres.

Ils sont de plus en plus à franchir le pas et se faire tatouer le visage, une pratique jadis limitée à un public microscopique mais popularisée par une nouvelle génération de rappeurs, malgré les réticences des professionnels.

Pas prêts

" Quand les gens voient un tatouage facial, ils pensent que la personne est inconsciente, en colère, antisociale ou anarchiste ", dit Armando Guevara. " Je suis quelqu’un de bien, je travaille dur, mais ce n’est pas ce que les gens voient. "

" Cette génération pense que c’est facile et rapide de se le faire enlever au laser ", poursuit-il, " mais cela coûte de l’argent et de nombreux rendez-vous. Et, à la fin, vous aurez une cicatrice. "

Le salon Andromeda n’accepte pas les clients de moins de 18 ans, ce qui est aussi l’âge minimum en France où a lieu à partir de vendredi le Mondial du tatouage, à Paris.

Ceux qui ont l’âge requis et veulent un " face tattoo " doivent répondre à quelques questions sur leur parcours et leurs motivations. " Si on sent qu’ils ne sont pas prêts, on refuse ", explique Armando Guevara.

Certains refusent même toutes les demandes des adolescents, par principe, comme Fineline Tattoo, qui se revendique comme la plus vieille enseigne de New York, où le tatouage fut officiellement interdit de 1961 à 1997.

Mehai Bakaty, propriétaire et lui-même tatoueur, rappelle que le tatouage facial a longtemps été réservé aux gangs et, plus encore, aux prisonniers, qui " avaient renoncé " à la vie en société.

" C’est à se demander si les jeunes ne sont pas attirés par ça pour des raisons similaires ", dit-il. " Ils n’ont plus l’espoir de devenir autre chose que caissier " et céderaient ainsi au nihilisme. " Je pense que c’est ce que ces jeunes rappeurs essaient de dire, mais ça me paraît complètement irresponsable. "