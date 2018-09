Le Swaziland fête son 50e anniversaire

Les rues de Mbabane, la capitale du Swaziland, ont été fleuries, mais les 1,4 million de Swazis, ne sont pas d’humeur à célébrer, ce jeudi, le 50e anniversaire de leur indépendance. Leur petit pays, enclavé entre le Mozambique et l’Afrique du sud, vit sous le joug de Mswati III depuis 1986. Lui-même a fêté ses 50 ans en avril, et dans la foulée, a changé d’un trait de plume le nom du pays, rebaptisé eSwatini (le pays des Swazi). Tant pis si la Constitution, qui prévoit un référendum, n’a pas été respectée : les décisions royales ne peuvent être contestées car elles proviennent de la "bouche qui ne dit pas de mensonges", si l’on en croit un juge, qui a ainsi motivé son rejet d’un recours intenté en 2014 contre un décret de sa Majesté.

"C’est une monarchie absolue et une société fermée, basée sur le secret", commente Shireen Mukadam d'Amnesty international, qui vient de publier un rapport sur les expropriations fréquentes de petits paysans. "Les gens ont peur et ne s’expriment souvent que sous couvert d’anonymat. Le Roi possède presque toute la terre, distribuée par les chefs traditionnels aux familles. Ces dernières peuvent donc être expulsées, sans être relogées ailleurs. Lors d’une expropriation dans la région de Malkerns en avril, l’une des 60 victimes a dit qu'elles avaient été traitées comme des animaux. Leurs maisons ont été détruites, sans préavis, pendant la nuit. Les paysans ont été chassés de chez eux, sans la moindre compensation".

Ni justice, ni presse

Ni la justice, ni la presse ne sont indépendantes. Les opposants sont harcelés ou emprisonnés. Même au palais, la vie n’est pas rose. Mswati III vit entouré de ses 15 épouses (son père en avait 125), parfois kidnappées en pleine rue. "Ma cousine a été enlevée alors qu’elle revenait de l’école, explique une Swazi, qui vit à Johannesburg. Notre famille n’a rien eu à dire. Pour la voir au palais, il faut une autorisation". La 8e épouse, Senteni Masango, a craqué : elle s’est suicidée par overdose en avril, une semaine après l’enterrement de sa sœur. Elle n’avait pas eu le droit d’y assister.

Alors que 70 % des Swazi vivent avec moins de 2 dollars par jour, le Roi ne lésine pas sur la dépense. Selon le journal sud-africain City Press, l’achat et l’aménagement luxueux d’un Airbus A 340 aurait coûte 43 millions de dollars. Mswati III possède aussi 13 palais et une impressionnante collection de voitures de luxe. Le site Facebook " Swazi Royal Leeches Lifestyle " (le style de vie des sangsues royales swazi) abonde de photos. La plus récente montre une fille de 19 ans du Roi arborant une montre de 42 000 dollars. Celles portées par les épouses valent plus du double.

La Maison royale contrôle 25 % des compagnies minières, la moitié de l’économie locale et ne paie pas de taxes. Elle est à l’abris des besoins dans un pays plongé dans une grave crise financière, suite à une baisse des rentrées liées à l’union douanière avec l’Afrique du sud. Les salaires des fonctionnaires sont gelés depuis deux ans, les bourses d’étude n’ont pas été payées et le programme de nutrition scolaire a été interrompu. Les Swazi n’attendent donc rien des élections du 21 septembre. C’est bien simple : les opposants ne peuvent même pas s’y présenter.