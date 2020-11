Le sud de l'Italie submergé par le coronavirus : un patient meurt dans les toilettes des urgences à Naples

Depuis plusieurs jours, les images d’hôpitaux italiens, submergés par la prise en charge des patients atteints du coronavirus, ont envahi les réseaux sociaux et les médias. Ce 13 novembre, c’est la vidéo d’un patient montrant la découverte du corps d’un octogénaire dans les toilettes d’un hôpital napolitain qui affole les Italiens qui avaient déjà connu une première vague très intense.

L’Italie est décidément poursuivie par son vieux démon : le Covid. C’est le décès de Gisueppe Cantalupo, 84 ans, qui illustre à nouveau la violente vague de la pandémie qu’est à nouveau en train de vivre le pays de la botte et principalement la ville de Naples.

Malade du Covid et en attente d’être pris en charge comme de nombreux autres patients, intubés directement dans leur voiture, cet octogénaire a fait la une des journaux et des télévisions et a provoqué un buzz massif. Rien n’indique qu’il est décédé des suites du coronavirus, étant donné la santé précaire de cet homme qui souffrait de diabète, d’hypertension et avait eu un anévrisme abdominal. Mais cette situation, et la vidéo tragique qui a massivement circulé en Italie, est toutefois symptomatique de l’ampleur de la situation dans le sud du pays.

"Cette vidéo met en lumière les innombrables mensonges proférés et répétés au sujet de la santé en Campanie. Nous avons peur, nous appelons à l’aide", a commenté le prêtre Don Maurizio Patriciello, connu pour son engagement en faveur de l’amélioration du maillage médical dans sa région.

Les hôpitaux incapables de gérer le flux de patients

Alors que les quartiers surpeuplés du centre de Naples se sont vidés, les habitants ayant peur du virus, du côté des centres de soins de santé, c’est l’inverse qui se produit. Hôpitaux débordés, patients pris en charge devant l’hôpital ou agonisant dans les ambulances. La Campanie est sans surprise passée en zone rouge, tout comme la Toscane, a annoncé officiellement vendredi soir le gouvernement italien.

"La Campanie est à genoux", s’est alarmé Luigi Di Maio, ministre italien des Affaires étrangères originaire de la région, dans une interview vendredi au quotidien La Stampa. L’Italie, premier pays en Europe touché par l’épidémie de Covid-19 en février, a enregistré près de 45.000 décès pour plus d’un million de cas.

Actuellement, la Campanie semble être l’un des épicentres de la seconde vague puisque 10% des 30.000 à 40.000 nouveaux cas recensés dans le pays proviennent de cette région. La ville de Naples est la seconde ville la plus touchée par le virus.

La région à la traîne en termes de soins de santé

Mais aucune région italienne n’est épargnée par le Covid, dont une deuxième vague traverse la plupart des pays européens. C’est alors le système de santé, jugé défaillant, qui rend la situation dramatique à Naples. La capitale de la Campanie accumule ces derniers jours les images chocs et les situations dramatiques aux abords des hôpitaux.

"Nous n’avons presque plus de lits disponibles", constate Rodolfo Punzi, chef du service des maladies infectieuses de l’hôpital napolitain Cotugno, rencontré par l’AFP. "Malheureusement, la maladie nécessite des hospitalisations longues et c’est pourquoi il y a un faible taux de rotation. Les urgences souffrent de cette faible rotation et se remplissent de personnes qui doivent être hospitalisées mais aussi de personnes qui pourraient être soignées à leur domicile", se désole-t-il.

Et même si des places ont été ajoutées pour permettre à la région de prendre le problème à bras-le-corps, c’est avant tout le nombre de médecins et d’anesthésiste qui est trop faible pour gérer le flux de personnes qui abondent, en quête de soins. Le maire de Naples critique d’ailleurs le manque de mesures prises par la région durant l’accalmie "entre avril et septembre", en vue d’une éventuelle seconde vague.

Et une étude a déjà classé en début d’année la Campanie parmi les mauvais élèves italiens en termes de soins de santé. La région figurait à l’avant-dernière place d’une étude rendue publique par le ministère de la Santé italien.

Un reconfinement à prévoir pour gérer le problème ?

Comme c’est le cas en Belgique, le gouvernement italien envisage de renforcer le personnel médical grâce à l’armée et de mettre en place des "hôpitaux de campagne" dans les zones les plus touchées.

Cette situation qui s’aggrave, en Campanie mais pas uniquement, oblige de nouveau les médecins de certains hôpitaux à faire des douloureux choix. Comme c’était le cas au plus fort de la première vague de l’épidémie, ils doivent à nouveau choisir "qui soigner".

L’Italie organise sa gestion de la pandémie grâce à une division par zones. La gradation va de jaune à rouge, selon la gravité de la situation épidémiologique. La Campanie est passée directement de la "zone jaune", celle où les restrictions sont les plus faibles, à la "zone rouge" sans passer par la case intermédiaire "orange".

De leur côté, les médecins et spécialistes du pays invitent les autorités à prendre des décisions plus radicales et à l’échelle de toute l’Italie. "Nous appelons à confiner immédiatement tout le pays. L’augmentation du nombre de décès et de malades en soins intensifs est excessive", a ainsi récemment déclaré Filippo Anelli, président de la Fédération italienne des ordres de médecins (FNOMCEO).