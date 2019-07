Le Stromboli, l'un des volcans les plus actifs d'Europe

Le réalisateur Roberto Rosselini en avait fait le décor d’un film oppressant avec Ingrid Bergman (Stromboli terra del dio). C’est l’un des volcans les plus actifs d’Europe. Le Stromboli surgit de la mer du haut de ses 924 mètres. Situé dans les îles Eoliennes en Sicile, il est en éruption quasi continue depuis plus de 2500 ans. couronnées d’un panache de gaz, ses éruptions se produisent avec une surprenante régularité. Cela dit, parfois, le volcan gronde plus fort et envoie des projectiles sur l’île tout entière. Durant l’été 1891, le Stromboli est secoué par plusieurs violentes explosions. De fin juin jusqu’au début septembre, des coulées de lave se déversent dans la mer. L’île se trouve alors couverte de plusieurs millimètres de cendres.

