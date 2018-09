Le stress post-traumatique: l'autre combat des pompiers américains

Combattre les incendies qui ont ravagé certaines parties de l'ouest américain cet été est synonyme de journées interminables, sous la menace mortelle des flammes, dans un environnement dévasté. L'impact psychologique pour les pompiers californien est tel que beaucoup souffrent de stress post-traumatique.

Beaucoup de pompiers souffrent en silence

"Il m'arrive encore parfois de me réveiller le matin et de souhaiter être mort". Comme beaucoup de ses camarades, Matt Shobert, 56 ans, un ancien pompier américain, a longtemps souffert en silence et pensé à mettre fin à ses jours, traumatisé par les épreuves affrontées. En 2014, alors qu'il était en intervention, une lame d'une tondeuse à gazon a heurté une pierre, propulsant celle-ci vers son visage. A son réveil, il était couvert de sang et a dû trouver les forces pour parcourir près d'un demi-kilomètre et appeler à l'aide.