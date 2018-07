Le sommet de l'Otan se poursuit: après le choc Trump, l'Afghanistan et l'Ukraine au menu

Les alliés de l'Otan vont s'efforcer jeudi à Bruxelles de calmer l'atmosphère électrique de la veille en se concentrant sur l'Afghanistan et l'Ukraine, après le choc provoqué par Donald Trump qui a exigé le doublement de leurs dépenses consacrées à la défense.

En Afghanistan, l'OTAN forme et soutient les forces de police et l'armée, afin d'éviter que le pays ne redevienne un sanctuaire pour le terrorisme international. Mais les Taliban et les djihadistes sont toujours présents, la mission, avec ses 16.000 hommes sur le terrain, va donc être prolongée de quatre ans. Parmi les pays qui veulent accroitre leur présence militaire en Afghanistan, les États-Unis : Donald Trump va envoyer 3000 soldats supplémentaires. Le Royaume Uni annonce également un renforcement de ses troupes.

Autre sujet difficile, les relations avec la Géorgie et l'Ukraine, deux pays font d'ailleurs partie de la mission de l'Otan en Afghanistan.

Ils sont candidats à rejoindre l'Alliance, mais Moscou voit cela d'un mauvais œil, le processus d'adhésion est donc bloqué. La Macédoine est aussi invitée à ouvrir des négociations d'adhésion à l'OTAN : ce sera le 30ème membre de l'Alliance.

Attaque frontale de Donald Trump

Donald Trump a en effet consterné mercredi les alliés des États-Unis en leur demandant de faire passer à terme à 4% de leur PIB leurs dépenses de défense.

Le président américain, arrivé très remonté à Bruxelles, avait ouvert les hostilités avant même le début du sommet en s'en prenant avec une virulence inédite à Berlin.

"L'Allemagne est complètement contrôlée par la Russie (...) elle est prisonnière de la Russie", avait-il lancé dans une tirade d'une rare dureté dans ce genre de rendez-vous entre alliés.

En séance plénière, il a ensuite insisté pour que les alliés respectent l'engagement pris en 2014 de consacrer 2% de leur produit intérieur brut à la défense en 2024 puis leur a demandé de porter ces dépenses à 4% de leur PIB, selon l'exécutif américain.

La déclaration commune adoptée mercredi par les dirigeants de l'Alliance ne fait aucune mention de cette requête.

"Donald Trump a commencé par dire qu'il avait beaucoup d'estime pour les Européens et, deux secondes plus tard, il a lancé son discours sur le partage du fardeau pour les dépenses de défense", a expliqué à l'AFP le chef de la diplomatie luxembourgeoise Jean Asselborn, évoquant les 4%. "Cette approche comptable est un peu absurde", a-t-il ajouté.

"L'Otan n'est pas un marché où l'on peut acheter la sécurité", a renchéri le président de la Bulgarie Roumen Radev au cours d'une rencontre avec la presse bulgare.

Le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg a éludé le sujet au cours de sa conférence de presse à la fin de la journée. "Commençons déjà avec les 2% pour lesquels il y a encore beaucoup d'efforts à faire", a-t-il lancé.

Tirade antiallemande

Une quinzaine d'Etats membres, dont l'Allemagne, le Canada, l'Italie, la Belgique et l'Espagne, sont sous les 1,4% du PIB en 2018 et seront incapables de respecter leur parole, ce qui ulcère le président américain, qui a ensuite exigé, dans un tweet, que les Alliés portent leurs dépenses militaires à 2% "IMMEDIATEMENT".

Donald Trump et Angela Merkel ont eu l'occasion de s'expliquer au cours d'un tête-à-tête après la première séance de travail. Le président a alors changé de ton, assurant avoir de "très bonnes relations" avec la chancelière allemande.

Il a précisé avoir discuté du projet de doublement du gazoduc Nord Stream entre la Russie et l'Allemagne, auquel il est fortement opposé, mais il s'est refusé à entrer dans les détails de l'entretien.

Angela Merkel s'est dite "contente d'avoir eu l'occasion d'un échange de vues" avec le président américain. "Nous sommes des partenaires, nous sommes de bons partenaires et nous souhaitons continuer à coopérer à l'avenir", a-t-elle simplement commenté.

De son côté, le président français Emmanuel Macron a exhorté les membres de l'Otan à "ne pas fragiliser" l'Alliance atlantique, avant de s'entretenir à son tour avec Donald Trump.