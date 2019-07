Le socialiste italien David Sassoli élu président du Parlement européen

Les députés européens élus fin mai ont choisi leur nouveau président : c’est le socialiste italien David-Maria Sassoli, élu au deuxième tour au lendemain de l’accord au forceps conclu par les dirigeants des 28 à Bruxelles. Les nouveaux parlementaires, qui ont pris leurs fonctions mardi lors d’une brève session inaugurale à Strasbourg, votaient à bulletin secret pour élire à la tête du Parlement européen le successeur de l’Italien Antonio Tajani (PPE, droite), longuement applaudi par les députés.

Ce mandat de deux ans et demi faisait partie des "top jobs" à pourvoir et que cherchent à se partager les grandes familles politiques européennes, même s’il est moins convoité que celui de président de la Commission.

David Sassoli en rassembleur

Pour être élu mercredi, le nouveau président du Parlement devait obtenir aux trois premiers tours une majorité absolue des votes exprimés par bulletins secrets. Le premier tour de vote a eu lieu vers 10 heures du matin et aucune majorité absolue ne s’est dégagée. Sur 735 députés présents, il y a eu 73 votes blancs ou nuls et 662 valides.

L’Italien David Sassoli (S & D, sociaux-démocrates) était déjà celui qui s’approchait le plus de la majorité absolue de 332 voix avec 325 votes sur son nom, devant le conservateur tchèque Jan Zahradil, 162 voix, l’écologiste allemande Ska Keller, 133 voix et l’Espagnole Sira Rego (extrême gauche GUE/NGL), 42 voix.

Le Parlement a procédé à un second tour à 11h40 qui a donné la majorité absolue à David Sassoli avec 345 voix sur la majorité absolue de 334.

Souhaitant du cœur et de l’ambition à ses pairs, David Sassoli a plaidé dans son discours inaugural pour une Europe ouverte, basée sur ses valeurs fondatrices de solidarité, de fraternité, de démocratie et de progrès, unie dans sa diversité, rappelant les raisons de la création d’une Europe unie au sortir de la Seconde guerre mondiale. Pour Sasssoli, parlementaire européen depuis 10 ans, il faut "revenir à l'esprit des pères fondateurs", "conjuguer croissance, protection sociale et respect de l'environnement" et "relancer les investissements durables".

David Sassoli a critiqué le nationalisme, "un virus produisant des conflits destructifs", et les égoïsmes.

Il a salué la présence accrue des femmes au sein du Parlement, espérant que l’équilibre serait bientôt atteint, souhaitant "un plus grand rôle des femmes au sommet de l'économie, de la politique et du social". Il n’a pas manqué de rappeler le défi climatique qui attend l’Union, se tournant vers la jeunesse qui porte ces revendications. Un message aussi adressé à la Commission et au Conseil.