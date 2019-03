Le "skate soccer", une initiative venue du Ghana pour changer le regard sur la polio

Plusieurs centaines de personnes en souffrent au Ghana. Une maladie synonyme d’exclusion sociale avec de grandes difficultés pour trouver un emploi. Depuis 12 ans, Albert Frimpong tente de faire changer le regard sur la maladie en organisant des entraînements de skate soccer, à Accra mais également à Kumasi, la deuxième ville du pays.

Le football est une religion dans le pays. Les soirs de grandes compétitions européennes, les bars de la capitale, Accra, sont remplis. Plus les discussions s’éternisent, plus les probabilités de débattre autour du ballon rond grandissent. Le dimanche, après l’église, des matches s’organisent sur les terrains vagues.

Mais pour ceux qui souffrent de la poliomyélite, plus couramment appelée polio, difficile de prendre part à cette ferveur. Les malades, qui ont une atrophie de leurs membres inférieurs, ne bénéficient d’aucune aide de l’État et des institutions et ont des difficultés à trouver du travail. Ils sont la plupart du temps contraints de mendier.