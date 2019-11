Le siège d'Alibaba et ses 40 surprises : reportage en Chine, sur le campus géant de Hangzhou

C’était une des étapes très attendues de la mission économique en Chine, emmenée par la princesse Astrid : une rencontre avec des responsables d’Alibaba, le géant chinois du commerce en ligne. Ce face-à-face a eu lieu dans les bureaux de Alipay, la filiale de paiement d’Alibaba, dans la Shanghai Tower, une des tours emblématiques de la capitale économique de la Chine.

La princesse Astrid arrive dans les bureaux d'Alipay, la filiale de paiement d’Alibaba, dans la Shanghai Tower. - © DIRK WAEM - BELGA

Xixi campus : siège d’Alibaba depuis 2013 En réalité, le siège d’Alibaba se trouve à 180 kilomètres du centre de Shanghai, à Hangzhou, la ville natale de Jack Ma, le célèbre fondateur du groupe d’e-commerce le plus important de Chine. Nous avons pu visiter ce campus quelques jours avant le début de la mission économique princière en Chine.

Le campus Xixi, siège d'Alibaba depuis 2013 - © Eric Destiné - RTBF

Un campus qui compte 22.000 travailleurs Le campus est tellement grand qu’on ne se marche pas sur les pieds. Pourtant, officiellement, 22.000 travailleurs sont présents ici sur les 104.000 que compte le groupe Alibaba.

Le campus Xixi compte 22.000 travailleurs - © Eric Destiné - RTBF

Alibaba, "a créé 40 millions d’emplois" ? 104.000 personnes sont employées par le géant chinois du commerce en ligne. Mais la personne en charge de nous accompagner pendant la visite va un (grand) pas plus loin : "Alibaba a créé 40 millions 820 mille emplois si on tient compte des emplois indirects". Un chiffre difficile à vérifier qui avait été communiqué par l’entreprise en début d’année et qu’on n’hésite pas à répéter avec fierté aux visiteurs du campus.

Le campus Xixi compte 22.000 travailleurs - © Eric Destiné - RTBF

Le musée Alibaba : entre storytelling, archives et statistiques Au milieu du campus se trouve le musée Alibaba. "Vous pouvez prendre des photos mais pas montrer les écrans qui diffusent des données qui évoluent en temps réel" explique l’employée qui nous accueille. Il faut dire que dès l’entrée du bâtiment, une énorme modélisation des différentes activités d’Alibaba montre comment évolue, en temps réel, le trafic dans les rues de Hanghzou pour les camions de livraison ou les paiements sur la plateforme de vente du groupe.

Le musée d'Alibaba, à Hangzhou - © Eric Destiné - RTBF

Retour en 1999, quand tout a commencé Une fois la porte franchie, le ton est donné. Ici, on va vous raconter l’histoire d’une des plus belles réussites d’une entreprise chinoise dans le monde. Des photos du fondateur, Jack Ma, prises en 1999 sont d’ailleurs exposées avec un slogan : "Where dreams begin" ("Où les rêves commencent").

Photos de Jack Ma en 1999, au Musée Alibaba - © Eric Destiné - RTBF

Moins de 20 personnes il y a 20 ans Sur la plus ancienne photo, Jack Ma apparaît, sourire aux lèvres, entouré d’une partie de son équipe de l’époque… moins de 20 personnes à peine. En arrière-plan, un rideau et des ballons de baudruche multicolores. En 20 ans, Alibaba a bien changé.

Jack Ma et son équipe en 1999 - © Tous droits réservés

"Cet appartement, c’est notre garage à nous" "Cet appartement, c’est notre garage à nous" glisse l’employée qui nous fait visiter le musée lorsqu’elle nous présente les photos de l’appartement où Jack Ma et son équipe ont lancé Alibaba.com, un site internet de vente en gros, écrit en langue anglaise. Une référence pas du tout voilée à l’histoire qui entoure la création de la marque américaine Apple. Les premiers ordinateurs d’Apple auraient été pensés dans les années 70 à Los Altos, en Californie, dans le garage de son célèbre fondateur Steve Jobs.

Des photos de l'ancien appartement de Jack Ma à Hangzhou sont exposées dans le musée - © Tous droits réservés

"Live seriously. Work happily" "Live seriously. Work happily" ("Vivez sérieusement. Travaillez joyeusement"). C’est le slogan qui trône sur le mur suivant. Quelques mots qui semblent vouloir dire qu’il faut séparer sa vie professionnelle de sa vie privée et tenter quoi qu’il arrive d’être heureux au travail. C’est en tout cas une devise qui est exposée, en bonne place, au musée, comme une ligne de conduite à adopter pour les employés de l’entreprise.

"Live seriously. Work happily" ("Vivez sérieusement. Travaillez joyeusement"). Le slogan trône sur le mur du musée. - © Eric Destiné - RTBF

Liège a aussi droit à sa place dans le musée Alibaba Dans ce musée, beaucoup de chiffres et d’informations concernant le groupe de ventes en ligne sont exposés sur d’énormes panneaux souvent interactifs. Ce sont évidemment les données sur lesquelles Alibaba veut communiquer. Dans la partie dédiée au réseau logistique de l’entreprise, un nom très familier saute aux yeux : Liège.

Liège en bonne place dans le musée Alibaba, dans le campus géant de Hangzhou - © Eric Destiné - RTBF

Le futur centre européen du groupe La ville est en bonne place sur la carte car l’aéroport de Liège va accueillir les entrepôts européens de Cainiao, la filiale logistique d’Alibaba. Ce sera le centre de distribution du groupe en Europe.

Liège en bonne place dans le musée Alibaba, dans le campus géant de Hangzhou - © Eric Destiné - RTBF

Le café n’échappe pas au storytelling Pas loin de la sortie du musée, une célèbre enseigne spécialisée dans le café a ouvert une implantation au sein même du campus pour les employés d’Alibaba et les visiteurs. Une enseigne… américaine. "C’est ici qu’on vend le plus de tasses de café dans toute la Chine" nous glisse une employée. "On parle de 300.000 tasses par an" ajoute-t-elle. Impossible à vérifier mais ici, même sur le café de chez Starbucks, on a une petite histoire à raconter.

Le siège d'Alibaba et ses 40 surprises: reportage en Chine, dans le campus géant de Hangzhou - © Tous droits réservés

Alibaba récompense la fidélité. En Chine, même quand on s’appelle Alibaba, il n’est pas toujours facile de conserver les talents. Il y a des opportunités pour les travailleurs bien formés dans les secteurs d’activité en croissance. Alors, chez Alibaba, on récompense la fidélité et on communique sur cette stratégie de fidélisation. Un mur est même érigé pour rappeler les cadeaux que les employés vont recevoir s’ils restent plusieurs années dans la société.

Un mur dédié à récompenser la fidélité des employés - © Eric Destiné - RTBF

Après 1 an : une pièce. Après 5 ans : une bague Après un an dans l’entreprise, les travailleurs reçoivent une pièce imprimée avec le logo de la société. Après trois ans, Alibaba leur donne un pendentif. Et après 5 ans, les employés reçoivent une bague, comme le symbole d’un mariage avec la société.

Après 5 ans chez Alibaba, les travailleurs reçoivent une bague - © Eric Destiné - RTBF

Des badges de couleur pour savoir qui est le plus fidèle Comme dans beaucoup d’entreprises dans le monde, les travailleurs d’Alibaba doivent porter leur badge d’identification quand ils sont à l’intérieur du campus. Mais ici, une chose attire l’attention : les couleurs. En fonction de leur ancienneté dans l’entreprise, les employés reçoivent un badge de couleur différente. Blanc pour les nouveaux arrivés, ensuite jaune, bleu, rouge jusqu’à platine pour ceux qui sont là depuis plus de 10 ans. La fidélité à la société tout au long des années est ce qui est le plus valorisé, avant le grade ou la fonction dans l’entreprise.

Un badge jaune, qui signifie un an d'ancienneté, porté par un travailleur d'Alibaba - © Eric Destiné - RTBF

5.10, le symbole de la journée des familles Tous les 10 mai, le groupe célèbre le Ali Day, une journée consacrée aux familles. "Ce jour-là, on voyait Jack Ma" nous glisse une employée que nous croisons. L’origine de cette journée, où les familles de travailleurs se réunissent, remonte au début des années 2000, au moment où les employés d’Alibaba et leurs familles ont dû faire face à la crise du SRAS (syndrome respiratoire aigu sévère) en Chine pendant laquelle des mesures sévères ont été prises. La plateforme de commerce en ligne Taobao a été lancée pendant cette période… c’était un 10 mai. Le 1er Ali Day a eu lieu en 2005.

5.10, le symbole de la journée des familles - © Eric Destiné - RTBF

Une fresque monumentale : pied de nez ou hommage ? Dans un bâtiment du campus, on retrouve une fresque monumentale qui semble, de loin, représenter une scène de vie dans la Chine des temps anciens. Mais à y regarder de plus près, c’est beaucoup plus subtile que ça.

La fresque monumentale qui orne le mur d'un bâtiment du campus - © Eric Destiné - RTBF

Mark Zuckerberg, mais où sont ses amis ? Si la fresque reprend quelques grands noms de l’informatique et du numérique, la manière dont certains sont représentés peut prêter à sourire. Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, par exemple, est représenté devant son ordinateur mais il n’y a personne près de lui alors que tous les autres personnages, dont Jack Ma, le fondateur d’Alibaba, sont très entourés. Un peu comme si Mark Zuckerberg n’avait pas d’ami. "C’est une interprétation" nous dit-on avec le sourire.

Marc Zuckerberg, fondateur de Facebook, représenté sur une fresque dans les locaux d'Alibaba - © Tous droits réservés

Steve Jobs, qui a pris la pomme ? Autre personnage célèbre dessiné sur cette fresque : Steve Jobs, le fondateur d’Apple. Lui est bien entouré, il semble d’ailleurs délivrer une de ses célèbres keynote. Mais pendant ce temps… quelqu’un est occupé à s’emparer de la pomme.

Le siège d'Alibaba et ses 40 surprises: reportage en Chine, sur le campus géant de Hangzhou - © Tous droits réservés

Un petit air de Sillicon Valley Alibaba est aujourd’hui la 7ème capitalisation boursière mondiale et joue clairement dans la même catégorie que ces grandes entreprises américaines comme Facebook ou Apple. Le campus Xixi et tout le storytelling qu’il y a autour rappellent d’ailleurs ce qu’on trouve dans la Sillicon Valley. Et franchement, à quelques petites surprises près, on s’y croirait.