Le sénateur McCain ne veut pas que Trump assiste à son enterrement, selon des médias

Le sénateur américain John McCain, 81 ans, atteint d'un cancer du cerveau, a dit ne pas vouloir que le président Donald Trump assiste à ses obsèques, ont rapporté ce samedi soir des médias américains.

John McCain, sénateur républicain de l'Arizona, dans le sud-ouest des États-Unis, a des relations tumultueuses avec Donald Trump. Il souhaite que ce soit le vice-président Mike Pence, et non Donald Trump, qui vienne représenter la Maison Blanche lors de ses funérailles, ont affirmé le New York Times et NBC News, citant des personnes proches de John McCain.

Par ailleurs, dans un livre à paraître fin mai et un documentaire, le sénateur républicain exprime son regret de ne pas avoir choisi comme colistier l'ex-sénateur Joseph Lieberman, au lieu de Sarah Palin, lors de sa candidature à la Maison Blanche en 2008 contre Barack Obama, selon le New York Times.

Lutte contre le cancer

John McCain, qui est un vétéran de la guerre du Vietnam, se bat contre une forme agressive du cancer du cerveau depuis plus d'un an.

Il est actuellement de retour dans l'Arizona où il se remet d'une opération pour une infection intestinale.

John McCain et Donald Trump ont des relations difficiles, et cela s'est manifesté en particulier lors de la campagne des primaires républicaines pour la présidentielle de 2016.

Dans un discours de campagne, l'actuel président s'en était pris à John McCain, capturé au Vietnam lorsque son avion a été abattu en 1967, estimant qu'il n'était pas un héros. "C'est un héros parce qu'il a été capturé? J'aime les gens qui n'ont pas été capturés", avait-il lancé.

L'été dernier, John McCain avait voté contre l'abrogation partielle de l'Obamacare, la loi sur la santé de Barack Obama, torpillant une promesse centrale de Donald Trump. Cela avait suscité la colère du président américain.