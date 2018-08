Le sénateur américain John McCain est mort à l'âge de 81 ans des suites de son cancer

Le sénateur conservateur John McCain, grande figure de la politique américaine, a succombé à son cancer du cerveau samedi. Il est mort dans sa maison en Arizona à l'âge de 81 ans, après avoir annoncé vendredi sa décision de mettre fin à son traitement. Le vétéran de la guerre au Vietnam a été combatif jusqu'à son dernier souffle, n'hésitait pas à aller à rebours de son parti pour critiquer l'actuel président américain Donald Trump.

"Le sénateur John Sidney McCain III est mort à 16h48 le 25 août 2018. Près du sénateur se trouvaient, quand il est décédé, son épouse Cindy et leur famille", a indiqué le bureau du sénateur républicain dans un communiqué. "Il a servi fidèlement les Etats-Unis pendant 60 ans", ajoute le communiqué.

Cet héros de la guerre du Vietnam, a été le rival George W. Bush au sein du parti conservateur lors des primaires de l'élection présidentielle américaine en 2000, avant d'être investi par son parti comme candidat conservateur face au démocrate Barack Obama qui le battra aux scrutin de 2008.

Ténor politique jusqu'au bout

Jusqu'à la fin de son mandat, John McCain était aussi une des rares voix conservatrices à critiquer l'actuel président Donald Trump qu'il qualifiait de "mal informé" et "impulsif". Une des dernières volontés du sénateur voulait que le milliardaire n'assiste pas à son enterrement.

Le président américain a toutefois présenté ses condoléances à la famille du sénateur, adressant sur Twitter sa profonde sympathie et son respect aux proches du défunt.

John McCain n'avait pas démissionné du Sénat, mais il ne s'y était plus rendu depuis décembre 2017. Il restait néanmoins relativement actif politiquement en défiant notamment durant l'été 2017 Donald Trump en votant contre sa réforme du système de santé, allant à rebours de son camp conservateur.

John McCain, fils et petit-fils d'amiraux, a d'abord été pilote de chasse, engagé dans la guerre du Vietnam où il fut blessé et emprisonné pendant plus de cinq ans.

Après son retour aux Etats-Unis, en Arizona, il se fait élire à la Chambre des représentants, avant d'être élu sénateur en 1986, un siège qu'il a conservé depuis.