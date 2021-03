Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken s'engage à consulter les alliés de l'Otan sur l'Afghanistan

Le secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken, s’est engagé mardi à consulter les pays membres de l’Otan sur la suite de la mission de formation menée par l’Alliance atlantique en Afghanistan, largement dépendante des décisions à prendre par l’administration du président Joe Biden. "Nous avons une révision (de la présence militaire américaine en Afghanistan) en cours aux Etats-Unis. Je suis ici en partie ici pour partager quelques-unes de nos réflexions initiales avec nos alliés", a-t-il affirmé à son arrivée au siège bruxellois de l’Otan pour une réunion de deux jours avec ses homologues des autres pays alliés.

Blinken à Bruxelles pour "écouter" et "consulter"

"Mais, et peut-être est-ce plus important, je suis ici pour écouter et consulter", a ajouté le chef de la diplomatie américaine lors d’un point de presse en compagnie du secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg. "Nous sommes arrivés ensemble (en Afghanistan), nous avons ajusté (le niveau des forces militaires) ensemble, et quand le temps sera approprié, nous partirons ensemble", a souligné Antony Blinken.

L’Otan dirige en Afghanistan une mission de formation, de conseil et d’assistance aux forces de sécurité afghanes baptisée Resolute Support (RSM). Elle ne compte plus que quelque 10.000 hommes, dont 2500 Américains après la décision de l’administration de l’ex-président Donald Trump de réduire les effectifs, et une septantaine de Belges.

Les Etats-Unis ont conclu en février 2020 au Qatar un accord historique avec les talibans qui prévoit le retrait de tous les soldats américains d’ici au 1er mai prochain en échange de garanties sécuritaires et de l’ouverture de négociations directes inédites entre les insurgés et les autorités de Kaboul. Mais les négociations interafghanes qui se sont ouvertes en septembre à Doha piétinent et les combats se sont intensifiés sur le terrain, notamment dans les zones rurales. L’administration Biden estime que les talibans n’ont pas tenu leur engagement de rompre définitivement avec les groupes djihadistes tels qu’Al-Qaïda.

Le retrait américain prévu le 1er mai en question

Le président américain Joe Biden a affirmé la semaine dernière qu’un retrait de tous les soldats américains d’Afghanistan d’ici le 1er mai était possible mais "difficile". "Je suis en train de prendre la décision sur la date de leur départ", avait-il ajouté dans un entretien diffusé mercredi par la chaîne américaine ABC, précisant que l’annonce de cette décision ne devrait plus trop tarder. Les talibans ont pour leur part menacé de "conséquences" si les Etats-Unis ne procédaient pas au retrait de leurs troupes d’Afghanistan à la date butoir du 1er mai.

L’Afghanistan sera le premier point à l’agenda des ministres des Affaires étrangères pour cette première réunion ministérielle à se tenir en présentiel au siège de l’Otan depuis plus d’un an et le début de la pandémie de coronavirus.

Certains alliés, dont l’Allemagne a déployé plus d’un millier de soldats dans la région nord de l’Afghanistan, pressent les Etats-Unis de prendre une décision au plus vite. La Belgique a pour sa part lié sa présence à celle de la Bundeswehr et contribue à RSM avec une septantaine de militaires, principalement affectés au contrôle de la zone de sécurité autour de l’aéroport de Mazar-i-Sharif (nord), sous commandement allemand.