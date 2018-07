Le sang continue de couler: le Soudan du Sud a 7 ans... et n'a pas grand-chose à fêter

"Il arrive qu’on doive hospitaliser une fratrie entière pour malnutrition. Nous ne voyions pas ça avant" - © Andreea CAMPEANU

Un salaire de 10 euros

La semaine précédente, Betty a reçu son salaire mensuel, le premier depuis avril. Mais avec l’inflation, la somme versée équivaut à 10 euros. Une somme dérisoire. "Ceux qui ont l’opportunité de se faire engager par des organisations humanitaires partent", dit-elle. Elle aussi est sur le point de jeter l’éponge.

"Trois de mes enfants vont à l’école en Ouganda, je veux qu’ils aient une bonne éducation. Avec ce que je gagne, après avoir acheté un sac de charbon pour cuisiner, il ne reste presque plus rien."

Violation des droits de l'Homme

Le Soudan du Sud, indépendant en 2011, a plongé dans un conflit meurtrier deux ans plus tard. Initié par une lutte de pouvoir entre le président Salva Kiir et l’ancien vice-président Riek Machar, il s’enlise et ne cesse, depuis près de cinq ans, d’entraîner de nouvelles atrocités. L’armée, les rebelles et une multitude de groupes armés ont été accusés de graves violations des droits de l’Homme, y compris le massacre de civils, le viol et la torture.

Sur douze millions de Sud-Soudanais, deux millions ont été déplacés à l’intérieur des frontières, autant ont fui les combats vers les pays voisins.