Le Royaume-Uni hors de l'Europe: comment cela va-t-il se passer?

Le 29 mars 2019 à minuit, le Royaume-Uni aura quitté l'Union européenne. Les deux parties ont désormais défini le cadre de leur relation future.

►►► A lire aussi: Brexit: les 27 approuvent l'accord de divorce avec le Royaume-Uni

Ce texte de 26 pages part de l'hypothèse que Londres gardera un lien étroit avec le continent après le Brexit. Voici les principaux points de ce texte.

Voyages: la fin de la libre circulation

La future relation devra respecter le résultat du référendum de 2016: les Britanniques ont demandé la fin de la libre circulation des personnes entre l'Union et le Royaume-Uni. Bruxelles et Londres prévoiront néanmoins "l'exemption de visa pour les voyages de courte durée". Ils vont étudier "la possibilité de faciliter le franchissement de leurs frontières respectives pour les voyages légitimes". De plus, "les conditions d'entrée et de séjour à des fins de recherche, d'études, de formation et d'échanges de jeunes" seront examinées au cours des négociations.

Sécurité: les enquêteurs échangeront des informations

Les deux parties conviennent de mettre en place des mécanismes d'échange d'informations ADN, d'empreintes digitales et de données sur l'immatriculation des véhicules. Elles envisagent de "nouvelles dispositions" pour échanger des informations sur les suspects recherchés et les personnes disparues. Mais la portée de tels arrangements devra refléter la volonté le Royaume-Uni de suivre les règles et les mécanismes de l'UE, y compris celles de la Cour de justice de l'Union européenne. Or s'affranchir de ses décisions est depuis longtemps une demande clé des partisans de Brexit.

Commerce: une zone de libre-échange

Le texte prévoit un partenariat économique ambitieux: Europe et Grande-Bretagne formeront une zone de libre-échange, sans droits de douane et de quotas . Certains secteurs feront l'objet d'une coopération plus large lorsqu'elle est dans l'intérêt des deux parties. Ce partenariat, qui pourra évoluer dans le temps, devra respecter "l'intégrité du marché unique et de l'union douanière" de l'UE "ainsi que le marché intérieur" britannique. Il devra aussi reconnaître "le développement par le Royaume-Uni d'une politique commerciale indépendante".

Une "concurrence ouverte et loyale" devra être garantie entre les deux parties, notamment en ce qui concerne les aides d'État, la concurrence, les normes sociales et d'emploi, les normes environnementales, le changement climatique et les questions fiscales.

Réglementation: les Britanniques s'aligneront... peut-être

Tout en préservant leur autonomie réglementaire, l'UE et le Royaume-Uni mettront en place des dispositions pour éviter les obstacles inutiles au commerce des marchandises. "Le Royaume-Uni envisagera de s'aligner sur les règles de l'Union dans les domaines pertinents", est-il précisé.

Services financiers: la City devra montrer patte blanche

Les liens entre la City londonienne et l'UE ne seront plus aussi poussés après le Brexit qu'aujourd'hui: les deux parties souhaitent préserver leur "autonomie réglementaire et décisionnelle". Des "régimes d'équivalence" permettent aux services financiers hors UE de faire des affaires dans l'Union européenne, sous certaines conditions, notamment des critères de surveillance similaires. Un travail sur la délivrance d'équivalences pour les institutions financières britanniques débutera dès que possible".

Irlande: ne pas rediviser l'île

Le traité prévoit un "filet de sécurité" pour éviter le retour à une frontière physique entre la province britannique d'Irlande du Nord et l'Irlande, afin de préserver les accords de 1998 qui ont mis fin à des décennies de troubles sanglants. Il s'agirait d'une solution de dernier recours qui n'entrerait en vigueur qu'après la période de transition et seulement si aucune meilleure solution n'était trouvée d'ici à la mi-2020 entre Londres et Bruxelles.

Ce mécanisme controversé consiste à créer un "territoire douanier unique", englobant l'UE et le Royaume-Uni, au sein duquel il n'y aurait aucun quota ni droits de douane pour les biens industriels et agricoles. Cela doit permettre d'éviter le rétablissement d'une frontière dure entre les deux Irlande tout en garantissant qu'une frontière ne va pas apparaître de fait en mer d'Irlande entre l'Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni -ce qui aurait été le cas si seule l'Irlande du Nord avait été intégrée à ce "territoire douanier".

L'Irlande du Nord aura tout de même un statut spécial : elle resterait alignée sur un nombre limité de règles du marché unique "essentielles pour éviter une frontière dure" en Irlande. Il s'agit par exemple de normes sanitaires pour les contrôles vétérinaires. Pour "garantir l'absence d'une frontière dure sur l'île d'Irlande", Londres et Bruxelles pourraient mettre en place divers "dispositifs" -en particulier l'utilisation de "technologies"- afin de faciliter aux maximum d'éventuels contrôles douaniers.

La pêche: un bras de fer encore à venir

Ce sujet, cher à la France et à l'Espagne entre autres, n'a pas été résolu dans le traité de retrait, qui prévoit qu'il faudra conclure un accord au plus tard d'ici à la mi-2020. L'UE et le Royaume-Uni doivent encore se mettre d'accord, en particulier sur l'accès aux zones maritimes et sur la répartition des quotas.

Politique étrangère et défense: au cas par cas

La déclaration envisage une coopération étroite entre le Royaume-Uni et l'UE, tout en respectant leur droit à poursuivre leur propre voie en fonction de leurs intérêts stratégiques. Elle appelle les deux parties à coopérer étroitement dans les instances internationales et à se soutenir mutuellement en cas de sanctions économiques. L'UE perd avec le Brexit l'une de ses principales puissances militaires et la déclaration ouvre la voie à la participation du Royaume-Uni aux projets européens de défense.