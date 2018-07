Le roi et la reine à la cérémonie annuelle de Whitehall à Londres

Le roi Philippe et la reine Mathilde ont assisté samedi à Londres à la traditionnelle cérémonie de commémoration des Belges tombés pendant les deux Guerres mondiales, en présence de détachements militaires et de vétérans belges et britanniques, a constaté un photographe de l'agence Belga.

Cette cérémonie, qui se tient depuis 84 ans à Whitehall, au cœur de Londres, le week-end précédant la Fête nationale, a toutefois été déplacée du Cénotaphe vers le Horse Guards Parade tout proche, en face du parc St James.

C'était la première fois, au moins dans l'histoire récente, qu'un souverain belge y assistait.

La Belgique est le seul pays au monde non membre du Commonwealth autorisé à défiler en uniforme et en armes dans les rues de Londres. Ce privilège a été accordé en 1934 par le roi Georges V d'Angleterre en mémoire de son neveu le roi Albert 1er et en reconnaissance de l'héroïsme et du sacrifice de l'armée belge pendant la Première Guerre mondiale.

Ce défilé a lieu chaque année, le samedi qui précède le 21 juillet. Il est dédié au roi chevalier Albert Ier et à la fraternité entre soldats belges et britanniques durant la première Guerre mondiale, sur le front de l'Yser. Il a depuis été élargi aux combattants belges qui ont rejoint la Grande-Bretagne au cours de la seconde Guerre mondiale, pour poursuivre le combat contre l'occupant nazi.