Le roi de Thaïlande en vacances dans une station de ski bavaroise alors que son pays décrète l'état d'urgence

Le séjour du roi thaïlandais Rama X dans un hôtel de luxe en Bavière étonne l’Allemagne. Tous les hôtels du pays sont fermés aux touristes en raison de la pandémie du nouveau coronavirus. Le monarque thaïlandais et son entourage séjournent cependant au Grand Hotel Sonnenbichl, un quatre étoiles situé dans la station de ski de Garmisch-Partenkirchen.

Les médias allemands rapportent que l’hôtel dispose d’une autorisation spéciale des autorités locales pour accueillir Rama X.

La présence du roi et de son entourage est autorisée car elle concerne un groupe homogène qui ne change pas de composition, ont indiqué les autorités. L’hôtel est maintenant considéré comme une résidence.

Selon les médias allemands, le roi de Thaïlande est arrivé dans la station de ski, entre autres avec vingt femmes. Malgré les restrictions de sorties appliquées dans le Land allemand, il se déplace cependant régulièrement dans la ville.

État d'urgence décrété par le Premier ministre

Le Premier ministre thaïlandais a par ailleurs déclaré l'état d'urgence ce mardi en vue de ralentir la propagation du nouveau coronavirus, a fait savoir mardi le général Prayut Chan-o-cha dans un discours télévisé, qui prie les Thaïlandais de rester chez eux. De nouvelles mesures seront annoncées mardi.

Selon les autorités, on dénombrait lundi 721 infections, principalement à Bangkok, mais aussi de plus en plus en dehors de la capitale.