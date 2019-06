Le RN et la Ligue fondent "la première force souverainiste" au Parlement européen

Marine Le Pen à l'Europe: "Le vent de l'Histoire nous porte" - 13/06/2019 Le nouveau groupe parlementaire emmené par les Italiens de la Ligue et les Français du Rassemblement national, baptisé "Identité et démocratie", sera avec 73 députés "la première force souverainiste" au Parlement européen, se sont réjouis jeudi ses responsables. "Ce groupe est d'ores et déjà la première force souverainiste du Parlement européen", a lancé la cheffe de l'extrême droite française Marine Le Pen lors d'une conférence de presse organisée au Parlement à Bruxelles.